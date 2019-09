vor 18 Min.

Scientology-Kirche attackiert Verfassungsschutz

Eine Scientology-Tarnorganisation verteilt derzeit Broschüren in Günzburg. Mittlerweile haben auch zwei Bürger aus Burgau die Broschüre erhalten.

Die Scientology-Tarnorganisation „Der Weg zum Glücklichsein“ betreibt gerade eine Öffentlichkeitskampagne in Günzburg. Dabei werden Exemplare der Broschüre „Der Weg zum Glücklichsein“ verteilt. Das teilte die Stadtverwaltung mit – und löste mit dieser Nachricht viel Wirbel aus. Inzwischen haben sich bei unserer Redaktion auch zwei Bürger aus Burgau gemeldet. Auch bei ihnen sei diese Broschüre verteilt worden.

Bürgermeister Konrad Barm (Freie Wähler) ist jedoch nichts davon bekannt, dass auch in seiner Stadt die Broschüren in Umlauf sind, sagt er auf Anfrage. Er habe keine erhalten und auch sonst niemand im Rathaus. Wenn so etwas vorkommt, werde er von der Polizei informiert. Stefan Eska, Leiter der Inspektion in Burgau, hat ebenfalls keine Informationen dazu. Sollte die Polizei darauf aufmerksam werden, gebe es einen Hinweis an den Staatsschutz.

Scientology kritisiert "rechtswidrige Dauerbeobachtung"

Inzwischen hat sich auch die Scientology-Kirche gemeldet und sich auf die Berichterstattung unserer Redaktion berufen. Es würden „wiederholt ungeprüft die seit Jahren schablonenhaft und durch nichts belegten Mutmaßungen des Verfassungsschutzes“ übernommen. Der führe eine „rechtswidrige Dauerbeobachtung“ gegen Scientology durch, „ohne je irgendeinen Beleg für verfassungswidrige Aktivitäten gefunden zu haben“.

Als Beispiel führt Eva Altendorfer, die für Öffentlichkeitsarbeit in der Scientology-Kirche zuständig ist, an, dass die Verfassungsschützer die von allen Scientology-Kirchen verabschiedete „Grundsatzerklärung über Menschenrechte und Demokratie“ sowie andere verbindliche kircheninterne Verlautbarungen dieser Art ignorieren. Durch „pharisäerhafte Unterstellungen“ des Verfassungsschutzes werde die Diskriminierung einzelner Scientologen allein aufgrund ihrer religiösen Überzeugung und Zugehörigkeit gefördert.

Innenministerium sieht eine generelle Gefahr

Bayerns Innenministerium sieht in der Scientology Organisation (SO) hingegen nicht nur eine Gefahr für Einzelne. Sie stelle vielmehr das politische System Deutschlands in Frage. Nach bis heute für alle Scientologen verbindlichen Vorstellungen ihres Gründers solle eine nur nach scientologischen Richtlinien funktionierende Welt geschaffen werden.

„Die SO möchte an die Stelle des Demokratieprinzips und der Grundrechte ein auf Psycho-Technologien und der bedingungslosen Unterordnung des Einzelnen beruhendes totalitäres Herrschaftssystem unter scientologischer Führung setzen.“, heißt es auf der Internetseite des Ministeriums. Im März 2008 habe das Oberverwaltungsgericht Münster die Beobachtung durch die Verfassungsschutzbehörden für rechtens erklärt und eine SO-Klage abgewiesen. (zg, eff, cki)

