Seit 150 Jahren gibt es Schuhe made in Günzburg

Plus Während vielerorts Betriebe schließen, fertigen die Fricks seit Generationen Schuhe nach Maß. Trotz konkurrierender Billiganbieter scheint die Zukunft gesichert.

Die Tür fällt zu. Der Lärm der Straße wird ausgesperrt. Im Laden herrscht entspannte Stille. Die Wände werden von Schuhregalen verdeckt, es riecht nach Leder. In dieser Umgebung ist Norbert Josef Frick aufgewachsen. Seit genau 150 Jahren ist das Orthopädieschuhgeschäft in der Günzburger Altstadt im Besitz seiner Familie – wobei es sich zu Beginn noch um eine Schuhmacherei handelte. Und während andere alteingesessene Betriebe wie Milch Mayer oder Musik Lederle ihre Geschäfte schließen, hält sich das Schuhgeschäft von Norbert Frick erfolgreich auf dem Markt. Und das bald in fünfter Generation.

Doch das ist nicht die einzige Besonderheit, die die Familie zu bieten hat: Angefangen bei Urgroßvater Josef Norbert bis hin zum heutigen Besitzer Norbert Josef blieben die Fricks ihren Vornamen treu – sie wurden nur in jeder Generation einmal vertauscht. So übergab besagter Urgroßvater, der in die bereits bestehende Schuhmacherei eingeheiratet und sie dann im März 1870 übernommen hatte, diese im Jahr 1918 an seinen Sohn Norbert Josef. Der wiederum übergab den Betrieb 1949 seinem Sohn Josef Norbert. Dieser eröffnete zusammen mit seiner Frau Emma 1965 zusätzlich das Schuhgeschäft und erweiterte die Räume an der Hofgasse 17 um die Hausnummern 15 und 19.

Sara Frick wird den Laden übernehmen - in fünfter Generation

Am 1. Januar 1980 übernahm schließlich sein Sohn Norbert Josef Frick das Geschäft sowie die Werkstatt und gründete gleichzeitig die Orthopädieschuhtechnik Frick. „Ich war als Erster in der Familie nicht mehr Schuhmacher, sondern Orthopädieschuhmacher“, erklärt er. Die Verwirrung wegen der Namen halte jedoch an. „An Hausnummer 17 hängt noch das Schild, das mein Großvater anbringen ließ. Die Leute glauben immer, dass ich das wäre, weil ich ja auch Norbert heiße“, sagt der 69-Jährige und lacht. Mit ihm endet jedoch die wiederholte Namensgebung. Fricks Sohn, der einzige von fünf Kindern, heißt Martin. Dem Handwerk ist er jedoch trotz des Namens treu geblieben: Auch er ist Orthopädieschuhmachermeister und arbeitet im Laden seines Vaters, allerdings im Büro. „Ich organisiere beispielsweise die Kostenübernahme durch die Krankenkassen“, erklärt er.

Sara Frick wird das Geschäft ihres Vaters übernehmen. Bild: Lara Schmidler

Außer Martin gibt es noch zwei weitere Orthopädieschuhmachermeister in der Familie: die Töchter Daniela und Sara. Während Daniela in einem anderen Betrieb arbeitet, ist Sara Frick wie ihr Bruder ins Familiengeschäft eingestiegen. Sie ist auch diejenige, die den Laden übernehmen wird – in fünfter Generation. „Ich war schon als Kind immer mit meinem Vater in der Werkstatt“, erzählt die 26-Jährige. „Es macht mir einfach Spaß.“

"Wir sind schon alle Schuhverrückte!

Auch Elfriede Frick , Ehefrau von Norbert Frick , arbeitet im Schuhgeschäft. „Ich hatte diesen Beruf nie auf dem Schirm“, sagt die gelernte Industriekauffrau. „Es war für mich dann aber selbstverständlich, dass ich in die Firma einsteige.“ Sie ist vor allem im Verkauf und in der Buchführung tätig. „Wir sind schon alle Schuhverrückte“, sagt sie augenzwinkernd.

Und die Freude an ihrem Beruf erhalten sie sich auch. Obwohl sogar schon die Industrie- und Handelskammer dazu geraten hat, die Fertigung aufzugeben und nur den Laden weiterzuführen, hat die Familie die Finger nicht vom Handwerk lassen können. Und das zahlt sich aus.

Die Besonderheit: Bei den Fricks geht Qualität über Quantität. Das ist aus Elfriede Fricks Sicht auch der Grund, dass sich der Betrieb so erfolgreich gegen Billiganbieter durchsetzen kann. „Unsere Mischung ist sehr speziell und die Kunden kommen nicht nur aus Günzburg , sondern auch von weiter her“, erzählt sie stolz.

Maßanfertigungen in der Günzburger Altstadt

Jeder gefertigte Schuh ist ein Einzelstück, Näharbeiten werden von Hand erledigt. Die Materialien sind hochwertig, zertifiziert und recycelbar. „Zu einem gesunden Schuh gehört ein gesundes Klima“, betont Norbert Frick. Auch bei der Auswahl der Firmen, deren Schuhe er im Laden verkauft, achtet er auf Qualität. Die Modelle sind von Hand gefertigt und haben eine orthopädische Wirkung. „Besonders wichtig ist die Stabilität der Ferse bei gleichzeitiger Zehenfreiheit“, erklärt der 69-Jährige. Andernfalls könne es zu Fehlstellungen kommen.

Die Familie Frick 1909 vor der Schuhmacherei. Bild: Sammlung Frick

Die von den Fricks hergestellten Produkte dagegen sind Maßanfertigungen. „Früher sind noch viele Kriegsverletzte gekommen, die spezielle Schuhe brauchten“, erzählt Elfriede Frick. Heute kommen oft Menschen, die einen Unfall hatten oder durch eine Krankheit eingeschränkt sind. Norbert Frick zeigt einen Schuh für eine Dame, die an Diabetes leidet und deshalb kein Gefühl in den Füßen hat. Mit den speziell für sie angefertigten Sohlen hat sie dennoch einen sicheren Stand. Auch Klumpfüße können auf diese Weise ausgeglichen werden. Gleichzeitig darf der modische Aspekt nicht zu kurz kommen. Besonders stolz ist Norbert Frick auf die Tatsache, dass man seinen Schuhen die orthopädische Wirkung nicht ansieht.

Sogar Cowboystiefel haben sie schon gefertigt

Doch nicht jeder gefertigte Schuh muss orthopädisch sein. Die Fricks haben bereits Aufträge jeder Art angenommen. „Wir haben schon Tanzschuhe gemacht, Sportschuhe, Haferlschuhe und sogar Cowboystiefel“, zählt Elfriede Frick auf. Da solche Schuhe nicht von der Kasse bezahlt würden, sei das dann eine Preisfrage. Ein Paar handgefertigter Schuhe kostet zwischen 1500 und 2000 Euro.

Für das 150-jährige Bestehen hat sich die Familie einige Besonderheiten ausgedacht. Neben Rabatten und einem Piccolo bei jedem Kauf sind das ganze Jahr verschiedene Aktionen geplant.

