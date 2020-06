vor 27 Min.

Seit über einer Woche keine Neuinfizierten im Kreis Günzburg

Corona-Tagesbilanz: Was sich verändert hat. Was gleich geblieben ist. Und warum die Null als Zahl durchaus erstrebenswert ist.

Die Null ist eine überaus positive Zahl, wenn es um die Zahl der Neuinfizierten in den vergangenen sieben Tagen geht. Den zweiten Tag in Folge wird nach Auskunft des Landratsamts dieser Wert im Landkreis Günzburg erreicht: 0,0. Weitere Corona-Kennzahlen von Donnerstag (in Klammern die Veränderungen zum Vortag):

Infizierte 237 (0),

Personen in Quarantäne 13 (-4),

aus der Quarantäne Entlassene 7 (0),

Verdachtsfälle 2 (-2),

Genesene 232 (0),

verstorbene Personen 4 (0). (ioa/zg)

