Sie gehören einfach zu Konzenberg dazu

Das ist der Musikverein Konzenberg. Er befindet sich derzeit in seinem Jubiläumsjahr, das am 13. und am 14. September groß gefeiert wird. Tatsächlich aber gibt es in Konzenberg bereits seit 121 Jahren eine Blasmusik.

Der Musikverein feiert in diesem Jahr sein 120-jähriges Bestehen. Dabei ist er sogar noch ein bisschen älter.

Von Peter Wieser

Ihren Polka-Paule haben die Musiker bei jedem Auftritt mit dabei. Der kleine Elch aus Stoff, mit fescher Lederhose und einem Laible mit dem Wappen von Konzenberg darauf, ist das Maskottchen des Musikvereins Konzenberg. Nach dem Jubiläumskonzert im April steuert dieser nun auf den Höhepunkt in seinem Jubiläumsjahr zu. Am Freitag, 13. September, feiert der Musikverein nach einem Festgottesdienst in der Kirche Mariä Reinigung und anschließendem Festzug zum Stadel der Familie Gschwilm mit einem Festakt für geladene Gäste sein 120-jähriges Bestehen. Am Samstag, 14. September, wird dort ab 19 Uhr mit der Bevölkerung weitergefeiert. Schirmherr ist übrigens der Komponist Alexander Pfluger. Mit ihm und seiner Musik hatte im Juni sogar eine eigene Musikprobe stattgefunden.

Im Mai erhielt der Musikverein Konzenberg die Pro Musica-Plakette und seitdem führt er den Zusatz „Tradition seit 1898“. Aber Moment: Dann gäbe es die Konzenberger Musik quasi ja schon seit 121 Jahren. Vorstand Peter Tausend meint dazu lachend: „Wir sagen halt, wir befinden uns im 120. Jahr.“ Irgendwann sei man bei den Recherchen in die Vergangenheit tatsächlich draufgekommen, dass es in Konzenberg schon seit 121 Jahren eine Blasmusik gibt. Der Dorfschullehrer namens Saule hatte sich damals um das Entstehen einer Musikkapelle bemüht. Es ist anzunehmen, dass es ihm damals vorrangig um die musikalische Gestaltung der Gottesdienste ging: Auf einem Bild aus dem Jahr um 1900, das „den ersten nachgewiesenen Haufen“ zeigt, wie es Ehrenvorstand Hermann Rau nennt, ist zu sehen, dass alle Instrumente passend zur Orgel in „Es“ gestimmt waren.

Ein Trinkhorn zog durch den Ort vom einen Gasthaus ins andere um

Mit den Jahren tat sich bei der Konzenberger Musik dann einiges: Jedes Jahr am 12. März spielte sie anlässlich des Geburtstags und zu Ehren Seiner Königlichen Hoheit Prinzregent Luitpold von Bayern auf. Hinzu kamen Skapulierfeste, Maifeste, Fahnenweihen und zahlreiche Hochzeiten. Chronistin und Ehrenmitglied Resi Schuster verweist auf die alten Kassenbücher, aus denen hervorgeht, dass die Konzenberger Musik auch bei außergewöhnlich vielen Feuerwehrinspektionen in Haldenwang, Hafenhofen und sogar in Burgau spielte. Ebenfalls zu lesen ist, dass die Musikanten damals sehr durstig gewesen sein mussten. Thomas Schuster, der Zweite Vorsitzende des Musikvereins, verrät schmunzelnd: „Für drei Mark Gage haben sie gespielt und für neun Mark getrunken.“

Die Konzenberger Musik um das Jahr 1900. Hinten im Bild, Fünfter von links, ist der damalige Dorfschullehrer Saule zu sehen. Er hatte sich 1898 um das Entstehen einer Musikkapelle bemüht. Bild: Peter Wieser

Von 1935 bis in die 60er Jahre gab es den „Hora-Umzug“, zu Deutsch den „Horn-Umzug“. Das war so: Das Konzenberger Vereinsleben fand seinerzeit beim Gasthaus Fischer und beim Sonnenwirt statt. Nachdem die Vereine beide Wirtschaften in gleichem Maße bedienen wollten, zog einmal im Jahr ein großes Trinkhorn in einem Umzug durch das ganze Dorf von der einen in die andere Wirtschaft um – allen voran die Konzenberger Musik. Im Anschluss ging das Trinkhorn – natürlich gefüllt – unter den Umzugsteilnehmern herum und in der jeweiligen Wirtschaft wurde gefeiert.

Die alte Schule wurde zur Heimat des Vereins

1983 trat der Musikverein Konzenberg dem Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM) bei und seit 1984 ist er eingetragener Verein. Anfang der 90er Jahre schufen sich die Musiker in Eigenleistung in der alten Schule, wo sich heute der Kindergarten befindet, ihre Heimat. Dem Musikverein gelang es auch, dem „Durchhänger“ um das Jahr 2010 mit gerade einmal noch 16 Musikern zu trotzen: Ehemalige konnten wieder aktiviert werden, Flügelhornisten wurden zu Tubisten umgeschult, aus den Querflöten- wurden Flügelhornspieler, der Schlagzeuger kam über die Zeitung und Posaunist Christoph Hins wurde zum Dirigenten erklärt. Heute präsentiert sich der Musikverein mit 34 aktiven Musikerinnen und Musikern und steckt viel Energie in seinen Nachwuchs.

Zuhause fühlen sie sich – das Durchschnittsalter beträgt 31,7 Jahre – bei Polka, Marsch und Walzer. „Das groovt. Alle ziehen mit und man merkt, dass es ihnen Spaß macht“, betont Dirigent Christoph Hins. Und wenn die Konzenberger einmal spielen, dann spielen sie und wenn sie sitzen, dann bleiben sie sitzen. So soll früher so manche Fronleichnamsprozession erst gegen Abend ihr Ende gefunden haben und auch heute kann es vorkommen, dass die Musiker nach einem Auftritt lange danach immer noch fröhlich spielen. Dass das jährliche Neujahrsanspielen in Konzenberg wesentlich länger dauert als anderswo, ist ebenfalls kein Gerücht.

Der Verein will als fester Bestandteil im Dorf präsent und bei den Bürgern sein und mit „Rausposaunt“ gibt es sogar eine eigene Zeitung. Umgekehrt ist das ähnlich: „Wenn wir etwas brauchen, dann haben wir im ganzen Ort Unterstützung“, betont Hins. Auf die Frage, welche Ziele sich der Verein setzt, erklärt Tausend: „Dass der Haufen so beieinander bleibt, wie er ist, und dass die Musikerinnen und Musiker sich wohlfühlen.“ Damit dürften sie weiter auf dem besten Weg sein.

