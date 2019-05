15.05.2019

Sie haben den Wirtschaftsstandort Leipheim im Blick

Seit Herbst 2018 gibt es den Unternehmerbund Leipheim. Welche Ziele die Interessenvertretung verfolgt.

Von Angela Brenner

Sie wollen es gemeinsam schaffen, denn „nur zusammen sind wir stark“ – nach dieser Devise setzen sich die Vertreter des Unternehmerbunds Leipheim für die Belange der Gewerbetreibenden in der Stadt ein. In November 2018 wurde die Vereinigung ins Leben gerufen. Nachdem der Handels- und Gewerbeverein im Jahr 2012 aufgelöst wurde, hatten die Unternehmer in Leipheim lange kein Sprachrohr mehr. Niemand, der die Interessen bündelt, Probleme anspricht und aktiv dagegen vorgeht. Das soll sich jetzt wieder ändern.

Axel Bladeck wurde zum Vorsitzenden des Unternehmerbunds gewählt. Die Räume seines Ingenieur- und Sachverständigenbüros AB Arbeitsschutz sind im interkommunalen Gewerbegebiet Areal Pro zu finden. Schon hier finden sich erste Unterschiede zum Vorgänger-Verein. „Wir wollen für Gewerbetreibende in ganz Leipheim da sein“, betont Axel Bladeck. Und sein Stellvertreter Roland Mendle ergänzt: „Früher wurden die Unternehmen in den Gewerbegebieten nicht angesprochen. Wir wollen eine Interessenvertretung für alle sein.“

Elf Unternehmen sind im Unternehmerbund Leipheim vertreten

Derzeit sind elf Unternehmen in dem Verbund vertreten. Es sollen mehr werden. Viel mehr. Vom Großunternehmen bis zum Einmannbetrieb; vom Industrieunternehmen bis zur Arztpraxis – die Interessenvertretung steht allen offen und möchte sich für alle einsetzen. Einen großen Vorteil bringt der Unternehmerbund mit: Die Vorstandsmitglieder sind in den verschiedensten Branchen tätig: Die Bereiche Gastronomie, IT, Handwerk und Medizin werden abgedeckt. Jeder von ihnen bringt unterschiedliche Erfahrungen mit ein.

Eine Interessenvertretung ist wichtig, darin sind sich die Vertreter des Unternehmerbunds einig: „Manche Entscheidungen haben Unternehmer in Leipheim in letzter Zeit erst spät oder gar nicht mitbekommen“, sagt Ulrike Baum. „Die Vernetzung der Unternehmer ist jetzt unser Hauptziel“, sagt Roland Mendle, damit alle Gewerbetreibenden die gleichen Chancen haben und die Kommunikation in alle Richtungen verbessert wird. Sei es zwischen den Unternehmen und der Stadtverwaltung, den Wirtschaftsbetrieben untereinander oder mit der Bevölkerung.

Die Nähe zur Autobahn ist ein Vorteil

Zu besprechen gibt es viel in der Stadt. Der Wirtschaftsstandort Leipheim ist attraktiv, eine „1a Lage“, wie Axel Bladeck sagt: Die Nähe zur Autobahn ist da, ein Bahnanschluss ist vorhanden, ein großes Gewerbegebiet hat sich direkt vor den Toren der Stadt etabliert. Leip-heim hat Potenzial. Aber Unternehmer in Leipheim kämpfen auch mit Problemen, sei es die geringe Internetgeschwindigkeit oder die vielen Leerstände in der Innenstadt. Auch die Verkehrssituation im Stadtkern beschäftigt die Unternehmer. „In einem nächsten Schritt wollen wir mit dem Bürgermeister und den Fraktionsvorsitzenden über die Punkte reden, die uns auf der Seele brennen“, kündigt Axel Bladeck an. Gemeinsam lautet auch hier das Stichwort.

„Wenn es Probleme gibt, dann müssen wir zusammen an Lösungen arbeiten: Die Unternehmer, die Verwaltung und der Zweckverband“, betont Ulrike Baum. Und die Bürger. Denn es nütze beispielsweise nichts, wenn sich neue Einzelhandelsgeschäfte in der Innenstadt nieder lassen, dort aber niemand zum einkaufen gehe. Ein weiteres großes Problem ist der Fachkräftemangel. Den spüren auch die Unternehmen in Leipheim deutlich. „Wir möchten die Unternehmen dabei unterstützen Mitarbeiter zu finden und auch zu halten“, sagt Ulrike Baum. Oft seien es Kleinigkeiten, die ausschlaggebend für die Wahl eines Arbeitgebers seien. Vor allem kleinere Unternehmen tun sich hier schwer. Lösungsansätze für die verschiedenen Schwierigkeiten hätten die Unternehmer bereits. Diese wollen sie aber erst mit den Verantwortlichen im Stadtrat und der Verwaltung besprechen, um gemeinsam die Probleme zu bewältigen.

Weitere Informationen zum Unternehmerbund Leipheim gibt es unter www.unternehmerbund-leipheim.de

