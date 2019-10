05:00 Uhr

Sie prägte Günzburgs Hotellerie und Gastronomie

Elisabeth Maier wird heute 90 Jahre alt. Viele kennen sie als Chefin der Hotels „Bären“, „Glocke“ und „Linde“ in Günzburg. Bei wem sie heute gewissermaßen unter Vertrag steht.

Von Sandra Kraus

Heute feiert Elisabeth Maier im Kreis ihrer Familie ihren 90. Geburtstag. Über Jahrzehnte prägte die rüstige Jubilarin in Günzburg Hotellerie und Gastronomie. „Mein Leben war Arbeit. Aber wirklich. Aber ich habe es gerne gemacht“, sagt Maier lächelnd.

Begonnen hat alles im kleinen Saubsdorf im sudetendeutschen Landkreis Freiwaldau. Schon früh verlor die kleine Elisabeth ihren Vater, der wie viele in Saubsdorf von Beruf Steinmetz war. Das Lernen fiel dem fleißigen Mädchen leicht, auf Anraten der Lehrer wechselte Elisabeth ans Gymnasium, der Mutter hätte eine Lehre besser gefallen. Vier Kilometer Schulweg zu Fuß bei Wind und Wetter, da ließen sich die Englisch-Vokabeln gut lernen.

1946 stand die Aussiedlung an - und sie kam schließlich nach Günzburg

„Ja, dann kam der Krieg. Die Front war eines Tages nur 24 Kilometer weg. Nach den Weihnachtsferien 44 war es Schluss mit Schule. Die Buben waren alle schon Soldaten“, erinnert sich Maier. Irgendwann trafen die Flüchtlingstrecks im abgelegenen Saubsdorf ein. „Wir hatten immer einen großen Topf mit heißem Kathreiner-Malzkaffee bereitstehen. Wissen Sie, die Bilder von damals verschwimmen nicht. Ich sehe das noch ganz deutlich, die Menschen, die Ungerechtigkeit, die Männer mit ihren Gewehren.“

Am 15. August 1946, fast ein Jahr nach Kriegsende, stand für Elisabeth, ihren Bruder und ihre Mutter die Aussiedlung an. „50 Kilo durfte jeder mitnehmen.“ Zum Anziehen war nach den langen Kriegsjahren nicht mehr viel da. Bett und Bettwäsche, Töpfe, Pfannen, einige wenige Lebensmittel wurden mitgenommen. Wertgegenstände, die unter dem Krieg an einem sicheren und trockenen Platz vergraben worden waren, lagen nach Kriegsende unerreichbar auf polnischem Gebiet. Mit Lastwagen und eingepfercht in Güterwaggons ging es ins Bayerische, irgendwann nach Günzburg in das Lager am Schopfeler. „Eine Schule hat von uns niemand mehr besucht, wir wollten alle nur arbeiten.“

Ihr Chef im Hotel "Bären" wurde ihr Ehemann

Mit Cousine Traudl begann Elisabeth im Hotel „Bären“ am Marktplatz als Küchenmädchen. „Kraut schneiden, halb verfaulte Möhren schälen, unsere Hände waren oft eisig in diesem Winter. Viel gab es damals nicht.“ Bald kochte sie das erste Blutwurstgröstl, drei Lehrerinnen vom nahen Institut der Englischen Fräulein meldeten sich zum Mittagstisch an. Peri Maier war anfangs ihr Chef, die beiden belebten nicht nur das Hotel „Bären“ am Marktplatz, sondern heirateten 1959 und gründeten eine Familie mit den Kindern Claudia und Peri. Das Konzept mit Bustouristen aus dem Norden, die auf der Durchreise nach Italien für eine Nacht blieben und ein gutes Essen bekamen, ging auf. „Wir waren in Günzburg das erste Haus mit fließend warmem und kaltem Wasser, hatten irgendwann Dauneneinziehdecken.“ 1964 jedoch benötigte die Vereinsbank als Hauseigentümerin mehr Platz, das Hotel „Bären“ musste schließen.

Über 20 Jahre führte die Hoteliersfamilie Maier das Hotel Glocke am Bahnhofsplatz. Das Gebäude steht heute nicht mehr. Bild: Sandra Kraus (Repro)

Die Hoteliersfamilie wechselte hinunter an den Bahnhof und umsorgte fortan ihre Gäste im Hotel „Glocke“. Peri Maier und seine Frau machten die „Glocke“ zum ersten Hotel am Platz, dort gründete sich der Lions Club Günzburg, alles was Rang und Namen hatte, traf sich im Hotel „Glocke“. Politiker nächtigten neben Bustouristen und Ingenieuren des Kernkraftwerks, legendär war freitags der Stammtisch mit den Wirtschaftshonoratioren der Donaustadt. 1977, nach dem Tod von Ehemann Peri, machte Elisabeth Maier alleine weiter bis 1986 wiederum eigentümerbedingt der Pachtvertrag für das Hotel „Glocke“ endete. In der „Linde“ in der Schlachthausstraße verwöhnte Elisabeth Maier noch einmal zehn Jahre ihre Gäste mit gutem Essen, backte im Advent Plätzla und im Fasching Küchla, war abends meist die Letzte und in der Früh die Erste.

Ihr Sohn führt ein Hotel im Saarland

Seit 1996 steht Elisabeth Maier quasi bei ihren Enkeln unter Vertrag. Von Montag bis Freitag wird die sechsköpfige Familie von Tochter Claudia verwöhnt. Es kann sein, dass vier verschiedene Essen auf dem Tisch stehen. „Jeder soll bekommen, was er mag.“ Während Claudia und ihre Familie in Günzburg wohnen und die Oma nicht nur im Familienurlaub, sondern seit ein paar Jahren auch bei den Heimspielen der VfL-Handballer dabei ist, führt Sohn Peri mit seiner Familie das Vier-Sterne-Superior Parkhotel Weiskirchen im Saarland. Kein Problem für die europaweit reiseerfahrene Oma. Bis vor kurzem saß sie noch selbst hinter dem Steuer, ihr „grauer Lappen“ datiert vom 22. Oktober 1951. Einen festen Platz haben die Vorabendmesse in Heilig-Geist und am Abend die Lektüre der Günzburger Zeitung. „Sie wird nur im Urlaub abbestellt.“

Die Familie liegt Elisabeth Maier am Herzen, nicht nur die beiden Kinder mit ihren Familien und sechs Enkeln, vier in Günzburg und zwei im Saarland, sondern auch entferntere Verwandte. Deshalb wird der 90. Geburtstag zweimal gefeiert.

