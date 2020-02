vor 51 Min.

Sie wollen eine kritische Opposition sein

Das sind die Kandidaten und Ziele der Freien Wählvereinigung Burtenbach.

Mit Bernhard Bohnacker, Sebastian Rommel und Christina Scherer stellen sich drei erfahrene Gemeinderäte der Freien Wählervereinigung Burtenbach zur Wiederwahl. Edwin Schnitzlein legt nach 30 Jahren als Ratsmitglied sein Amt nieder. Wichtig war der Vorsitzenden Christina Scherer, junge und engagierte Bürger für die Kandidatur zu gewinnen. „Die Altersstruktur geht von 25 bis 59 Jahre, wodurch gesichert ist, dass junge Kandidaten die Chance bekommen in das Amt hineinzuwachsen und es auch über einen längeren Zeitraum ausüben zu können.“

Mit fünf Frauen weist die Liste der FWV eine Frauenquote von über 30 Prozent auf. Durch die breite Palette der unterschiedlichsten Berufe und der Zugehörigkeit zu verschiedenen örtlichen Vereinen verspricht sich die FWV neue und innovative Impulse für die zukünftige Gemeindepolitik. Ziel für die Wahl im März ist, weiter eine starke Opposition zu stellen. „Wir werden auch in Zukunft kritisch, aber konstruktiv bleiben“, ist sich Sebastian Rommel sicher. So wollen die Kandidaten der Liste zukünftig ein Hauptaugenmerk auf die örtliche Infrastruktur- und Finanzpolitik legen. Anstehende Projekte der Dorfentwicklung müssten im neuen Gemeinderat nochmals auf ihre Notwendigkeit und Kosten hin überprüft werden. Die versammelten Mitglieder waren sich einig, dass bei Neuinvestitionen bestehende Gebäude wie die Schule und die Mehrzweckhalle nicht vernachlässigt werden dürften. Auch soll die Entwicklung innerörtlicher Bauflächen in allen Ortsteilen durch einen Aufkauf von Grundstücken durch die Gemeinde vorangetrieben werden, heißt es in der Mitteilung.

Das sind die Kandidaten

1. Sebastian Rommel (38 Jahre, Jurist, Gemeinderat), 2. Christina Scherer (57, Verwaltungsangestellte, Gemeinderätin), 3. Andreas Kempter (29, Servicetechniker), 4. Fabian Dolde (25, Maschinenbauingenieur), 5. Michael Eckert (33, selbstständiger Zimmerermeister), 6. Elke Gruber (42, Medizinische Bademeisterin), 7. Bernhard Bohnacker (56, selbstständiger Landwirtschaftsmeister, Gemeinderat), 8. Fritz Gruber (55, selbstständiger KfZ-Meister), 9. Snezana Scheel (49, Krankenpflegehelferin), 10. Bernd Konold (38, Konstrukteur), 11. Ralph Constanti (31, Betriebsschlosser), 12. Benjamin Schmid (37, Teamleiter Kundenservice), 13. Nadine Juschka (38, Bilanzbuchhalterin), 14. Walter Öchsle (42, Maurer), 15. Karolina Chlebnitschek (59, Bürokauffrau), 16. Walter Kempter (50, Diplom-Ingenieur FH Elektrotechnik). Ersatzkandidaten sind Christian Rommel und Ute Constanti.

Die Kandidaten kündigen bereits an, sich an folgenden Terminen den Bürgern zu präsentieren und mit ihnen zu diskutieren: Mittwoch, 12. Februar, in Oberwaldbach, 13. Februar in Burtenbach und Dienstag, 18. Februar, in Kemnat. (zg)