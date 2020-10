17:00 Uhr

Silber-Auszeichnung für Günzburgs ökologische Grünflächen

Die Stadt Günzburg zählt zu den besten im Land. Was weiter geplant ist und wie sich die Bürger einbringen können.

Von Bernhard Weizenegger

Die biologische Vielfalt der öffentlichen Grünflächen stärken – das ist ein Leitziel der Günzburger Stadtverwaltung. Nun wurde die vielfältige Arbeit mit dem silbernen Label StadtGrün naturnah belohnt.

Das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ und das Schlagwort Insektensterben waren 2018 und 2019 wichtige Umweltthemen. „Die Stadt wollte nicht nur mit dem Finger auf Landwirte oder Grundstücksbesitzer zeigen, sondern bewusst den Weg gehen, auf den eigenen kommunalen Flächen mehr Natur zuzulassen“, erinnerte der Oberbürgermeister an die Ausgangslage. Die Arbeitsgruppe StadtGrün naturnah wurde gegründet. Sie sollte Konzepte erarbeiten und Maßnahmen ergreifen, um auf öffentlichen Flächen die Biodiversität zu verbessern. Umweltfachkraft Christine Hengeler initiierte die Teilnahme am Projekt „Stadtgrün – artenreich und vielfältig“. Getragen vom Bundesprogramm für biologische Vielfalt geht es darum Städte grüner zu machen und innerorts naturnahe Flächen in Kommunen zu schaffen.

Alle Grünflächen in Günzburg wurden erfasst

Mithilfe des Labels StadtGrün naturnah sollen bundesweit die ökologischen Standards für die Bewirtschaftung kommunaler Flächen definiert und durch entsprechende Vernetzung der Kommunen Hilfestellungen gegeben werden. Ebenso wird damit das bisherige Engagement der Kommunen bei der naturnahen Grünflächengestaltung und -pflege bewertet und öffentlich gemacht. Das Labelingverfahren diente nun dazu, die Bewirtschaftung und Pflege der kommunalen Flächen zu erfassen und im bundesweiten Vergleich zu bewerten und mit entsprechenden Anregungen unterstützend Maßnahmenvorschläge zu erarbeiten.

Ob Parkanlagen, Straßenbegleitgrün, Aktionen für die Öffentlichkeit oder Baumpflege: Alles wurde erfasst, gute wie verbesserungswürdige Praktiken in der Arbeitsgruppe besprochen und in Vor-Ort-Begehungen gesichtet. Dann wurde ein Maßnahmenplan erarbeitet, der auch in die Bewertung einfloss.

Auch die "Essbare Stadt" ist ein Highlight der Beurteilung

„Wir haben 936 Punkte erreicht, das Label in Silber, das schon ein klein wenig goldig schimmert (Gold gibt es mit 1000 Punkten)“, sagte Jauernig stolz. Dabei gebe es sehr gute Beispiele, die gern als selbstverständlich gesehen werden: In Gold wurde bereits die bisherige Grünflächenunterhaltung bewertet: Die nur zweimalige Mahd der Wiese im Spitz zwischen Krankenhausstraße und Ichenhauser Straße oder die Anlage von Straßenbegleitgrün mit Blumenzwiebeln, wie am Kreisverkehr an der B 16. „Unser großes Lob gilt besonders den Stadtgärtnern. Die Blumen sind nicht nur für Insekten gut, sondern auch für die Augen der mehr oder weniger gestressten Autofahrer“, so Jauernig.

Am Riedheimer Dorfweiher wurde die Auszeichnung „StadtGrün naturnah“ in Silber für Günzburg von der Arbeitsgruppe und Vertretern der Stadtverwaltung vorgestellt. Auch dort befinden sich Flächen, die umgestaltet wurden. Bild: Bernhard Weizenegger

Die Aktion „Essbare Stadt“ oder seit 2012 das Agenda-Diplom an den Günzburger Grundschulen sind weitere Highlights der Beurteilung. Ebenso die Schilder an den Blühflächen „Wiese für Insekten“, die Pflanzung von Obstbäumen an geeigneten Flächen, die Mahd von Flächen mit dem Balkenmäher und die Anschaffung eines Bandrechens. Auch die Bürger können in ihren Gärten und Grundstücken einen großen Teil dazu beitragen. Aktionen wie die Ausgabe von Samentütchen mit regionalen, heimischen Blühpflanzen kommen bei den Bürgern gut an und werden mit großem blühenden Erfolg umgesetzt, wie Rückmeldungen zeigen. „Das Umweltbewusstsein der Menschen hat sich in den vergangenen Jahren stark weiterentwickelt, sagt Christine Hengeler.

„Natürlich gibt es noch einiges zu verbessern: Uns fehlt ein digitales Grünflächenkataster oder gerade bei Bauvorhaben muss der Baumsicherung im Baustellenbereich mehr Aufmerksamkeit eingeräumt werden“, zählt Jauernig auf. (zg, bwz)

