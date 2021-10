Ortsdurchfahrt von Silheim wird komplett gesperrt

Am 2. November beginnen in Bibertal Bauarbeiten an der Staatsstraße. Wie der Verkehr umgeleitet wird und wie lange die Sperrung dauert.

An der Staatsstraße 2023 in Silheim beginnen am Dienstag, 2. November, Bauarbeiten. Wie das Staatliche Bauamt Krumbach mitteilt, muss dazu die Ortsdurchfahrt voll gesperrt werden. Aufgrund des erhaltungswürdigen Fahrbahnzustandes erneuert die Behörde in Abstimmung mit der Gemeinde die Straße vom westlichen Ortsausgang Kissendorf bis zum westlichen Ortsausgang Silheim.

Zunächst wird ab Montag die Baustelle eingerichtet und es werden einige vorbereitende Arbeiten stattfinden. Am Mittwoch beginnen dann die Bauarbeiten zur Erneuerung des Straßenbelags mit dem Fräsen der alten Asphaltschichten. Hierbei wird der gesamte teerhaltige Straßenaufbau entfernt, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein Durchkommen für Autofahrer ist dann nicht mehr möglich. Lediglich für Anlieger bleibt die Zufahrt weiterhin möglich. Die Busunternehmen werden während der Bauzeit eine abgestimmte Umleitung fahren.

Im Winter finden witterungsbedingt keine Bauarbeiten statt

Die Baustelle wird vorerst bis kurz vor Weihnachten andauern. Über die Wintermonate, in denen witterungsbedingt keine Bauarbeiten stattfinden können, wird die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben. Nach der Winterpause erfolgen dann die restlichen Bauarbeiten. Hierzu muss die Staatsstraße erneut für etwa vier Wochen gesperrt werden. Die Straße wird voraussichtlich im März 2022 fertiggestellt.

Die Umleitungsstrecke verläuft wie folgt: Der aus Norden kommende Verkehr fährt in Nersingen auf der Staatsstraße St 2509 Richtung Ober- und Unterfahlheim. In Unterfahlheim geht’s dann auf der Kreisstraße NU 12 Richtung Bühl. Von dort weiter auf der Kreisstraße GZ 23 Richtung Bibertal. In Bibertal endet die Umleitung. In entgegengesetzter Richtung verläuft die Umleitung umgekehrt. (AZ)