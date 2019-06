Sind die Häuser in Günzburg bereit für Solarenergie?

Plus Die Stadt Günzburg bietet eine kostenlose Beratung zum Thema Sonnenstrom an. Bei „Check-Dein-Dach“ überprüfen Experten, ob sich das eigene Haus für eine Installation eignet.

Insgesamt 50 Dächer werden von der Stadt Günzburg in Zusammenarbeit mit dem Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza) auf Solartechnik geprüft. Bei „Check-Dein-Dach“ untersucht ein unabhängiger Energieberater das Hausdach auf die passende Lösung zur Nutzung von Sonnenenergie. Und das alles kostenlos für den Hausbesitzer: Der Eignungstest, dessen Kosten sonst in dreistelliger Höhe liegen, wird von der Stadt und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie bezahlt.

„Wir möchten die Menschen auf den Solarstrom aufmerksam machen“, erklärt Roman Holl, Klimaschutzmanager der Stadt Günzburg, die Aktion. „Wir unterstützen und fördern die Solarenergie. Und das ohne Verkaufsabsichten.“ Bei der kostenlosen Beratung erwarte er eine große Nachfrage, auch weil die Stadt bereits mit Vorträgen zum Thema informiert habe. Mit ihrer „Solarkampagne“ möchte die Stadt Günzburg das Potenzial auf den Häuserdächern der Stadt ausschöpfen.

Experten prüfen die Bedingungen

Durch „Check-Dein-Dach“ sollen also weitere Solaranlagen die Günzburger Dächer schmücken. Um sicherzustellen, dass die eigenen vier Wände auch für eine Installation von Fotovoltaik (Stromgewinnung) oder Solarthermie (Warmwassergewinnung) geeignet sind, prüft ein Experte die Bedingungen. Dabei spielen Dachtyp, Dachschräge, Dachzustand sowie die Sonneneinstrahlung und die Verschattung eine wichtige Rolle. „Fast überall ist aber die Installation einer Anlage möglich“, erklärt Robert Immler, Energieberater der eza, der in Kooperation mit der Stadt Günzburg für einige der Beratungen zuständig ist.

Fotovoltaik

Auch Thomas Thurnhuber ist Teil der Aktion „Check-Dein-Dach“. Obwohl der Günzburger zuerst skeptisch war, entschloss er sich dazu, sein Hausdach zur „Musterprüfung“ anzumelden. Bei einem Probelauf wurde es nun von Energieberater Immler untersucht. „Ich interessiere mich schon länger für das Thema Solarenergie, aber so richtig entschieden habe ich mich noch nicht“, erklärt Thurnhuber. Gemeinsam werden die Varianten und Funktionen der Solaranlage sowie die Installationskosten besprochen.

Der Abschlussbericht kommt per Post

Das Fazit: Die Dachschräge und Südausrichtung sind gute Voraussetzungen für ertragreiche Solarpanels. Den abschließenden Bericht bekommt Thurnhuber in ein paar Tagen mit der Post. „Ich denke, dann wird es wohl bald Zeit, mit der Installation anzufangen“, ist er zuversichtlich.

Vor allem die finanziellen Vorteile der Sonnenenergie seien für ihn verlockend: „Meinen eigenen Strom zu produzieren, könnte sich im Alter als gute Vorsorge erweisen. Außerdem ist eine Solaranlage eine gute Investition.“

Auch ein nachhaltiger Umgang mit der Umwelt ist ihm sehr wichtig. „Ich habe auch Kinder und möchte kein schlechtes Gewissen haben, wenn mein Sohn mich in 20 Jahren fragt, was wir dem Planeten angetan haben.“ Deswegen ist die Entsorgung von defekten Solarmodulen für Thurnhuber ein entscheidender Punkt. „Ein Großteil davon wird recycelt und landet nicht irgendwo in der Wüste.“

Hauseigene Solaranlage ist eine gute Geldanlage

Auch Immler stimmt ihm zu. Mit niedrigen Kosten und einem Eigengewinn, durch die Einspeisevergütung, bei der überschüssiger Strom vom Netzbetreiber abgekauft wird, sei die hauseigene Solaranlage eine gute Geldanlage.

Doch nicht nur für den Geldbeutel, sondern auch für die Umwelt ist die Sonnenenergie ein gutes Geschäft: „Wer mit einer Fotovoltaikanlage eigenen Strom erzeugt, der profitiert nicht nur selbst davon, sondern leistet seinen Beitrag zur Energiewende.“

Interessierte Hausbesitzer in Günzburg können sich bis zum 28. Juni unter Telefon 0831/96028673 oder der E-Mail anmeldung@eza-allgaeu.de für einen kostenlosen Solar-Eignungs-Check bewerben.

