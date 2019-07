07.07.2019

So entwickelt sich die Natur an der A8

Plus Der Pansuevia-Chef ist mit der Entwicklung der Bepflanzung sehr zufrieden. Bald sollen auch Kälber hier weiden. Doch warum kommen nicht auch Hochlandrinder und Schafe?

Von Christian Kirstges

Ein Pilotprojekt für die Natur hatte die Autobahnbetreibergesellschaft Pansuevia mit Sitz in Jettingen-Scheppach im vergangenen Jahr in der Nähe von Zusmarshausen vorgestellt, in Kooperation mit dem Obst- und Gartenbauverein ist dort am Ortsrand von Friedensdorf eine große Blühwiese für Bienen angelegt worden.

Auch die Böschung entwickle sich bei der Bepflanzung gut; damit Bienen dort Futter finden, sei die Mahd extra zurückgestellt worden, sagt Pansuevia-Chef Robert Schmidt im Gespräch mit unserer Redaktion. Es gebe entlang der Autobahn einige weitere potenzielle Flächen, auf denen hochwertiges Saatgut ausgebracht werden könnte, die Vorgaben für die Begrünung seien aber schon jetzt sehr hoch. Eine weitere Anfrage gebe es bereits vom Imkerverein aus Zusmarshausen. Zufrieden ist Schmidt auch, wie sich die Bepflanzung im Mitteltrog zwischen den Richtungsfahrbahnen entwickelt. Die Vorgabe dort ist, dass die Pflanzen auch Hitze und Trockenheit überstehen. Dort werde mit dem Mähen gewartet, bis die Saat gut aufgegangen ist. Diese Bereiche ließen sich problemlos mit einer Wanderbaustelle pflegen. Wären dort – wie es zunächst geplant gewesen sei – Bäume gesetzt worden, müsste jeweils eine Spur pro Richtung gesperrt werden. Beim Begleitgrün entlang der Straße wurde, wo nötig, nachgepflanzt, wegen der im Bau befindlichen Ortsumgehung Adelsried müssen dort auch noch Bäume versetzt werden. Wo an den Böschungen hier und da der Untergrund durchschimmert, sei das übrigens genau so gewollt. Heimische Kälber sollen an der Autobahn weiden Nördlich der Autobahn bei Hirblingen soll künftig noch etwas Besonderes umgesetzt werden: Heimische Kälber sollen dort weiden, was aber wegen der Topografie der Strecke von der Autobahn aus eher kaum zu sehen sein wird. Der Bereich wird mit einem Weidezaun versehen, bevor der Landwirt seine Tiere dort weiden lässt. Wie viele dorthin kommen, müsse noch festgelegt werden. „Es ist schön, wenn man wieder mehr heimische Kälber draußen sieht, wenn es weggeht von der reinen Stallhaltung“, erklärt Schmidt. Er könne sich so etwas grundsätzlich noch in weiteren Bereichen an der A8 vorstellen, bloß mangele es an ausreichend vielen großen und zusammenhängenden Flächen, die dafür nötig seien. Aber im Bereich von Deffingen gebe es eine Anfrage für das Areal einer Streuobstwiese, um dort weiden zu lassen. Hochlandrinder, wie man sie im Wittelsbacher Land an der A8 Richtung München sieht, seien zwischen Ulm und Augsburg, dem Zuständigkeitsgebiet der Pansuevia, aber bislang nicht geplant. Im Gegensatz zu den heimischen Arten könne man sie zwar das ganze Jahr über draußen lassen, dafür müsse die entsprechende Fläche aber genug Futter hergeben, oder man müsse ausreichend viel bereitstellen, wie auch Wasser. Schafe sollen nach jetzigem Stand auch nicht eingesetzt werden, weil sie als „Rasenmäher“ nur bedingt geeignet seien, da sie nicht alles fressen. Mehr Verkehr und mehr Unfallereignisse 1 / 2 Zurück Vorwärts Voraussichtlich im September steht eine größere Sanierung der A 8 zwischen Limbach und Günzburg an. Dort sei einer der letzten Bereiche der Bestandsstrecke, die also nicht vom Neubau der Autobahn tangiert war, der noch nicht erneuert wurde. Vier Wochen lang sollen die Arbeiten dauern, da aber nur eine Spur je Fahrtrichtung gesperrt werden muss, sollen sich die Behinderungen in Grenzen halten.

Wenn im Herbst die A 94 zwischen Mühldorf und München für den Verkehr freigegeben werden kann, rechnet Pansuevia-Chef Schmidt mit mehr Verkehr auch auf der A 8. Im vergangenen Jahr gab es laut ihm zwischen Augsburg-West und dem Kreuz Ulm/Elchingen 287 Unfallereignisse, worunter auch schon eine Panne fällt. Bis Ende Juni dieses Jahres waren es schon fast 180 – die Tendenz ist also steigend. (cki) Der Wildschutzzaun soll komplettiert werden Wäre genau das im Sinne einer Wiese, die für Bienen und Schmetterlinge interessant ist, nicht äußerst sinnvoll? Robert Schmidt sagt dazu, dass man ohnehin nur einmal im Jahr die jeweiligen Flächen mähe. Nur wo sonst die Sicht beeinträchtigt wäre sowie an den Rastanlagen und Parkplätzen werde in kurzen, regelmäßigen Abständen alles zurückgeschnitten. Bei der Bepflanzung werde auch schon umgedacht, beispielsweise wegen des Eichenprozessionsspinners. Pro Jahr werde für 15000 Euro gegen ihn Spritzmittel eingesetzt, vor allem an den Parkplätzen, damit für die Rastenden keine Gefahr von dem Tier ausgeht. Aber künftig soll mehr und mehr auf Bäume gesetzt werden, die von ihm verschmäht werden. Der Nutzen für die Pansuevia durch die Kälber sei übrigens nur gering, sie verringerten den Aufwand für das Mähen wenig. Konkreter wird auch ein anderes Vorhaben: Zwischen Leinheim und dem Kreuz Ulm/Elchingen fehlt noch der Wildschutzzaun. Im ersten Quartal 2020 soll mit den Arbeiten dafür begonnen werden, zuvor gibt es eine Bestandsaufnahme des Grüns und es muss teilweise gerodet werden. Denn, so betont Schmidt, es sei nicht damit getan, einfach irgendwo einen Zaun hinzusetzen. Unter anderem müsse auf dort im Boden verlaufende Kabel geachtet werden. Lesen Sie auch dazu: Ein Pilotprojekt für die Natur an der A8 Ist die A8 gut genug gegen Wildunfälle geschützt? Im Hitze-Stau auf der Autobahn: Das müssen Sie wissen Die Gefahr ist auf der Autobahn allgegenwärtig So oft kracht es auf der A8

