So erlebt der Stadtbutz das Narrenleben 2021

Auch der Günzburger Brauchtumsverein ist durch Corona gezwungen, neue Wege zu gehen.

So ein Narrenleben kann sehr anstrengend sein, auch im Jahr 2021. Das vergangene Krisenjahr hat der Stadtbutz im Stadtturm verschlafen. In seinen kühnsten Träumen ahnte er nichts von Maskenpflicht, Abstandsregeln, Ausgangsverbot und Hygieneauflagen.

Er wacht irgendwann von seinem eigenen Geschnarche auf. „Au weh, alles ist so leise, ich hab wohl verschlafen!“ Raus aus dem Nachthemd, rein ins Häs, schnell zum Bus an die Jahnhalle. Keiner da, keiner wartet? „Was ist hier denn los?“ Nichts wie heim und die Günzburger Zeitung rausgeholt. Da steht’s: Heuer fällt leider für alle die Fasnacht aus! Wegen Corona und der Ansteckungsgefahr. Der Butz hat so einen Schreck, dass er Kaffee, Sekt und noch ein Bier braucht. „Dann mach i mei Fasnacht dahoim, so wie ich des halt darf“, denkt er für sich: „Stadtbutz, jaaa verreck! Mei Humor isch no lang net weg!“

Günzburger Stadtbutz: Maske ist ein Pflicht-Kleidungsstück

„Für uns, die Günzburger Stadtbutzen, wäre ab dem 7. Januar offiziell die Fasnacht mit dem Wecken gestartet, von vielen unserer großen und kleinen Butzen sehnsuchtsvoll erwartet. Wer hätte gedacht, dass eine Pandemie die Maske zum Pflicht-Kleidungsstück macht. Durch Corona sind wir alle gezwungen, neue Wege zu gehen und aus Geboten und Verboten einen familientauglichen Tagesablauf zu zaubern“, schreiben die Aktiven des Günzburger Brauchtumvereins.

Aus der Günzburger Zeitung erfuhr der Stadtbutz, dass die Fasnacht ausfällt. Bild: Stocker

Der Zug über den Marktplatz mit Musik, Topf und Deckelgeschäpper, Rufe nach der Schlafkapp, wie „Komm raus, Fasnacht isch! Unsere Narrensupp für alle!“ - alles vorbei? Weit gefehlt. Ein echter Butz lässt sich nicht schrecken.

Blaue Masken für Günzburger Ortssprecher

„Für unsere Stadträte, den Oberbürgermeister und die Ortssprecher gab’s an Weihnachten blaue Masken mit fünf kleinen Fleckla drauf, für unsere Kleinsten ’Fasnacht aus der Tüte’. Auch ein Narrenheft, das ein Dankeschön für alle Gönner, Sponsoren und die Günzburger Geschäftsleute für ihre großzügige und langjährige Unterstützung enthält. Durch Ihre Treue war für den Verein erst vieles möglich geworden.

An Weihnachten gab es für die Stadträte und Gönner einen Brief mit Maske. Bild: Stocker

Für einen Narren hat die Maske, die aus Lindenholz ist, eine fröhliche und gesellige Erinnerung: an Narrensprünge kreuz und quer durch den deutschen Fasnachtsraum, an Busfahrten, Umzüge und Brauchtumsabende, die hoffentlich bald wieder stattfinden können.“ (zg)

Für die kleinsten Narren gab es die „Fasnacht aus der Tüte“ – to go, sozusagen. Bild: Stocker





