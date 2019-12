vor 58 Min.

Spontaner Bewerber unterliegt dem Amtsinhaber

Der Bürgerblock mittleres Kammeltal will Matthias Kiermasz weiter im Rathaus haben.

Überraschend viele Bürger aus dem mittleren Kammeltal seien dem Aufruf des Bürgerblocks mittleres Kammeltal in das Gasthaus Schweimeier zur Nominierungsversammlung für die Kommunalwahl gefolgt, heißt es in der Mitteilung. „So viel waren noch nie da“, stellte Versammlungsleiter Johann Anwander fest. Die Vertrauensleute Gerhard Mascha und Johann Anwander seien in den vergangenen Wochen intensiv in den Ortsteilen Ettenbeuren, Egenhofen, Unterrohr und Reifertsweiler unterwegs gewesen, um die erforderlichen 16 Kandidaten für ein Engagement in der Gemeinde zu gewinnen.

Dies sei umso wichtiger gewesen, da langjährige Gemeinderatsmitglieder wie Johann Böck, Markus Schweimeier und Ulrich Rampp sich nicht mehr aufstellen ließen. Der Bürgerblock stellt, wie die beiden übrigen Gruppierungen vom oberen und unteren Kammeltal, den bisherigen Amtsinhaber Matthias Kiermasz zur Wiederwahl.

In einem kurzen Referat stellte der Bürgermeister die größeren Projekte vor, welche in der letzten Amtsperiode verwirklicht wurden. Dabei nahmen die kommunalen Pflichtaufgaben wie der Unterhalt des Kanal- und Wassernetzes einen großen Raum ein. Das größte laufende Projekt ist derzeit der Umbau des Kindergartens in Wettenhausen und der Neubau des Brunnes in Ettenbeuren.

Für die große Überraschung des Abends sorgte Hermann Böck, Landwirt und Rentner aus Behlingen. Er stellte sich als weiterer Kandidat für die Bürgermeisterwahl vor. Bei der anschließenden Abstimmung erhielt der Amtsinhaber Matthias Kiermasz über zwei Drittel der abgegebenen Stimmen. Einen Achtungserfolg mit zwölf Stimmen erzielte Hermann Böck bei seiner spontanen Kandidatur.

Bei der Wahl der Ratskandidaten kam folgende Liste zustande:

1. Robert Paulheim (Gemeinderat, Feinwerkmechanikermeister), 2. Bernhard Grüner (Lehrer), 3. Johann Anwander (Zweiter Bürgermeister, Berufssoldat a. D.), 4. Dominika Wiemer (Gemeinderätin, Bauingenieurin), 5. Helmut Ahrens (Ortssprecher Unterrohr, Zollbeamter), 6. Elke Schneider (Beamtin), 7. Tobias Saur (Einkaufsleiter), 8. Lisa Miehle (Tierärztin), 9. Christopher Hundt (Industriemeister), 10. Bernhard Brutscher (Fertigungsplaner), 11. Christian Thomma (Maschinenbautechniker), 12. Georg Luible (Industriemechaniker), 13. Angela Betzler (Arzthelferin), 14. Bernhard Schiller (Konstrukteur), 15. Thomas Fritz (Maschinenschlosser), 16. Tobias Imminger (Lehrer). (zg)

