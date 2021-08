Als der Bomber der Nation noch Gerhard Müller war

Plus Die Sammelleidenschaft von des Günzburgers Rudolf Urban begann mit einem Klebealbum. Ein Bild zeigt den damals noch blutjungen Gerd Müller, der am 15. August 2021 verstarb.

Wen die Sammelleidenschaft mal gepackt hat, den lässt sie nicht mehr los. Für den Günzburger Rudolf Urban fing alles mit einem Klebealbum für die Bundesliga-Saison 1965/66 an. Damals war noch keine Rede von selbstklebenden Stickern; man musste die Bilder der Fußballer mit Haushaltsklebstoff sauber ins Album pinnen. Gekauft hat Urban die Fotos der Fußballer im damaligen Schreibwarengeschäft Zeidler.