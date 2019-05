vor 59 Min.

Sportlicher Wettstreit mit Klarinetten, Pauken und Trompeten

Die Kissendorfer sind die großen Gewinner der Wertungsspiele im Günzburger Forum am Hofgarten. So haben die Kapellen abgeschnitten.

Selten waren die Bandbreite so groß und der Klang so vielfältig: Zehn Orchester, Kapellen und Ensembles nahmen am Wertungsspiel im Günzburger Forum am Hofgarten teil – in unterschiedlichen Leistungsklassen, symphonisch, traditionell oder mit breitem Blechbläsersound. Alle schnitten sie mit sehr gutem bis ausgezeichnetem Erfolg ab. Ein Wertungsspiel ist so etwas wie ein sportlicher Wettstreit, ein Teamwettbewerb – nur eben mit Klarinetten, Pauken und Trompeten. Drei Juroren bewerten in zehn Kategorien: Dazu zählen Intonation, Interpretation und Zusammenspiel bis hin zum musikalischen Gesamteindruck.

Mutig und konzentriert vor die Jury

Wer hier Erfolge verbuchen will, der beginnt am besten schon früh zu musizieren, so wie die jungen Musiker der Mu’Comers. Das Vororchester der Bläserschule Mindeltal erzielte eine sehr gute Leistung mit 89 Punkten. Der junge Eufonium-Spieler Lorenz Hammerschmidt ist glücklich: „Ich war zuvor ein bisschen aufgeregt, das war mein erstes Wertungsspiel.“ Bevor es auf die Bühne ging, hatte sich Mu’Comers-Dirigentin Sarah Weng mit Lockerungsübungen darum bemüht, dass die Kinder nicht nervös, sondern sich mutig und konzentriert der Herausforderung stellen. „Das Ziel ist das Gefühl, das Beste geleistet zu haben – und nicht eine bestimmte Anzahl an Punkten zu erreichen.“

Erstmals stellt sich eine Brassband der Bewertung

Und diese Leistung erbrachten sie mit symphonischen Werken. Beim Wettstreit des ASM-Bezirks 12 Günzburg stellte sich auch zum ersten Mal eine Brassband, die Band Blech-Brasserie, der Bewertung – so hörten die Zuschauer ganz andere Instrumente auf der Bühne. Keine Holzbläser, dafür Kornette und Es-Althörner. Abwechslungsreich ging es weiter: Walzer, Marsch und Polka sind Musik für das Bierzelt? Den Gegenbeweis trat der Musikverein Deisenhausen in der traditionellen Kategorie an, der mit 91 Punkten bewertet wurde. Es zeigt sich: Bayerische Blasmusik funktioniert auch auf der großen Konzertbühne.

Vor allem in der zweiten Hälfte des Wettbewerbs kletterten die Wertungen deutlich über 90 Punkte, immer häufiger streckten die Juroren den Zettel mit der 10 in die Höhe – was das Publikum immer wieder mit einem Extraapplaus belohnte. Mit in der Jury war dabei Rudolf Pascher, der Landeskapellmeister des Blasmusikverbands Tirol. „Die Big Points, die großen Punkte, gibt es dann, wenn das, was nicht in den Noten steht, zur Musik wird.“ Das Gefühl zwischen den Zeilen ist das, was er als „wahres Musizieren“ bezeichnet. Beeindruckt sei er gewesen von den „Leistungen und vom Mut, sich der Wertung zu stellen und die Offenheit und der Mut der Dirigenten“, heißt es in der Mitteilung.

Kissendorfer sind die großen Gewinner

Die höchste Bewertung des Tages erzielte die Stadtkapelle Illertissen in der Oberstufe mit 96 Punkten. Am Dirigentenpult: Stefan Tarkövi, der ehemalige Bezirksdirigent des ASM-Bezirks Günzburg. Eine ebenfalls „ausgezeichnete“ Bewertung in der Oberstufe erzielte der Blasmusikverein Jettingen: 93 Punkte brachte ihre Interpretation der „Appalachian Overture“ und der „Legend of Maracaibo“. Die meisten Zuschauer fanden sich im Forum ein, als der Musikverein Krumbach in der Höchststufe antrat. Mit Klezmer-Klängen steigerten sie sich in ein rauschhaftes Spiel. Sie wurden am Ende mit 93 Punkten belohnt. Der große Gewinner in der Mittelstufe war der Musikverein Eintracht Kissendorf unter dem Dirigat von Hermann Taubenheim. Mit den sinfonischen Werken „An Irish Rhapsody“ und „Where Eagles Soar“ traten sie als letztes Ensemble an – und konnten ausgezeichnete 93 Punkte ergattern. Den Hauch von nur einem Punkt weniger und ebenso eine Bewertung mit Auszeichnung erzielte die Musikkapelle Eintracht Autenried.

Zum Bezirksmusikfest kommt La Brass Banda

Das Wertungsspiel bildet zugleich den Auftakt zum Bezirksmusikfest 2019, das vom 19. bis 23. Juni in Ellzee stattfindet. Dabei können sich Blasmusikfreunde auf traditionelle Programmpunkte wie den Festumzug mit Gemeinschaftschor und nicht zuletzt auf den Auftritt zahlreicher Unterhaltungskapellen freuen, insbesondere auf den Auftritt der Band La Brass Banda. (zg)

Lesen Sie dazu auch: Bezirksmusikfeste: Was Ellzee und Nattenhausen alles planen

Themen Folgen