St. Veit in Leipheim: Eine Kirchengemeinde auf Herbergssuche

„Wir feiern dieses Jahr ein Weihnachten im Exil“, sagt Pfarrer Gerhard Oßwald. Er lächelt bei dem Satz und blickt nach oben. Die evangelische St. Veitskirche in Leipheim ist eingerüstet. Meterhoch ragen die Stahlpfosten und Gitter in die Höhe – fast bis an die Decke.

Nachdem bis September noch die Archäologen in dem Gotteshaus beschäftigt waren, wurde mittlerweile der Estrich verlegt. Besucher laufen derzeit über den grauen, kalten Boden durch das Gotteshaus. Überall klaffen Rohre und Kabel aus den Wänden. „Es wird niemanden wundern, dass wir hier nicht die Weihnachtsmesse halten können“, sagt Pfarrer Oßwald.

Ein geeigneter Ersatz wurde gefunden

Nein, eine Baustelle ist dafür wahrlich nicht der geeignete festliche Rahmen. Doch in Oßwalds Aussagen liegen kein Bedauern. Die evangelische Kirchengemeinde hat einen geeigneten und würdigen Ersatz für die Gottesdienste an diesen wichtigen Feiertagen gefunden: In der katholischen Kirche in Leipheim können auch die evangelischen Gläubigen ihre Messe zelebrieren. „Wir mussten nur die Zeiten etwas anpassen, damit wir uns da nicht in die Quere kommen.“

Auch in den vergangenen Monaten war es die katholische Gemeinde, die ihren evangelischen Mitbrüdern ausgeholfen hat. Solange es noch warm war, konnten die evangelischen Gottesdienste in der kleinen katholischen Dreifaltigkeitskirche bei der Jahnhalle gefeiert werden. Als es kälter wurde, mussten die Gläubigen in das Gemeindehaus auswandern.

Begleitend zu den Sanierungsarbeiten in der St. Veitskirche fanden archäologische Ausgrabungen statt. Diese wurden im September beendet.

Im Februar wurde ein altes Ziegelgewölbe im Chorraum entdeckt. Das Grab ist vermutlich 700 Jahre alt. Entdeckte Holzreste sprechen dafür, dass es eine alte Gruft ist.

Im weiteren Verlauf der Arbeiten wurden außerdem Hinweise auf die Vorgängerkirche entdeckt. Erstmals schriftlich erwähnt wurde die St. Veitskirche in Leipheim im Jahr 1225. Lange wurde vermutet, dass sich an der Stelle des Gotteshauses auch eine fränkische Missionskirche befand. Die Archäologen fanden Hinweise darauf.

Im gesamten Kirchenboden wurden Knochen und Skelette entdeckt. Sie sollen in der Kirche wieder bestattet werden. Zu früheren Zeiten war es normal, Gläubige in der Kirche zu bestatten.

Aber auch das sei kein Problem, so Oßwald. Für Weihnachten steht die St. Pauluskirche bereit. „Wir sind der katholischen Gemeinde sehr dankbar“, betont Oßwald. Der evangelische Pfarrer hätte sich auch gut vorstellen können, zu Weihnachten eine gemeinsame Messe zu feiern, doch das erlauben die katholischen Statuten nicht. So feiern zwar beide Gemeinden in einer Kirche, aber eben zu anderen Zeiten. Zum Erntedankfest wurde ebenfalls eine besondere Location gesucht – und gefunden.

Die Messe fand Anfang Oktober in einer Halle der Baumschule Haage statt. Ein passender Ort für das Erntedankfest, wie Pfarrer Oßwald sagt. „Ein besonderer Raum für besondere Gottesdienste bietet sich an.“ Nächstes Jahr soll die Messe wieder dort stattfinden.

Wie lange die Sanierungsarbeiten in St. Veit noch dauern werden, kann der Pfarrer noch nicht einschätzten. Ende 2020 war stets ein Ziel, das die Gemeinde im Blick hatte. Das nächste Weihnachtsfest wollten die Gläubigen wieder in ihrer Kirche feiern. Aber nachdem die Archäologen bei ihren Ausgrabungen deutlich mehr gefunden haben, als gedacht (Lesen Sie dazu: 700 Jahre altes Grab entdeckt), verzögerten sich die Arbeiten. Fünf Monate hinken die Bauarbeiten bereits jetzt hinterher. Bis Ende des Jahres bereiten die Restauratoren ihre Arbeit vor, richtig los legen werden sie im Januar.

Gibt es ein zweites Weihnachtsfest "im Exil"?

Dann werden die alten Wände gereinigt. Erst im Frühjahr ist absehbar, wie lange die Restaurationsarbeiten dauern werden und wie sich das auf den Zeitplan auswirkt. „Aber ob wir nun ein oder zwei Weihnachtsfeste im Exil feiern werden, das spielt auch keine Rolle“, gibt sich Pfarrer Oßwald gelassen. Es liegt schließlich nicht in der Hand der Kirchengemeinde, wie lange die Arbeiten letztendlich dauern werden. Eines steht aber fest: Die Gläubigen können sich auf ihre sanierte Kirche freuen.

Die Lichtanlage und Tontechnik wird erneuert, der Fußboden ausgetauscht und eine Heizung eingebaut. Versteckt unter einer roten Plane liegt „das Geschenk“ für die Gläubigen zum Weihnachtfest: ein Muster der neuen Kirchenbank. Erst am Zweiten Weihnachtsfeiertag soll es enthüllt werden, dann können die Mitglieder der Kirchengemeinde aber schon mal Probesitzen, wie Pfarrer Oßwald verspricht.

Nicht nur die Gläubigen müssen sich während der Sanierungsarbeiten eine Ausweichmöglichkeit suchen. Auch die Krippe, die sonst zur Weihnachtszeit die Kirchenbesucher erfreut, kann dieses Jahr natürlich nicht in dem Gotteshaus aufgestellt werden. Auch hier wurde eine Lösung gefunden. In der neuen Sonderausstellung im Heimat- und Bauernkriegsmuseum Blaue Ente in Leipheim dreht sich diesmal alles um das Thema Krippen. Der passende Rahmen also für die Weihnachtskrippe aus der St. Veitskirche. Sie ist im Eingangsbereich des Museums ausgestellt.

Weitere Informationen zu den Sanierungsarbeiten, zum Kalenderverkauf zugunsten der St. Veitskirche und zum Förderverein finden Sie Internet unter www.evangelisch-in-leipheim.de

