Steigtechnik entwickelt mobilen Impfwagen

Prototyp soll die Arbeit in der Heiliggeist-Spitalstiftung erleichtern

Gemeinsam mit Mitarbeitern des städtischen Alten- und Pflegeheims der Heiliggeist-Spitalstiftung entwickelte die Günzburger Steigtechnik GmbH einen mobilen Impf- und Schnelltest-Rollwagen.

Dieser erleichtert mit seiner Ausstattung die Reihentestungen und Impfungen in Einrichtungen. Leichtgängige Lenkrollen, eine gut abwischbare Ablagefläche aus Aluminiumblech, abschließbare Fächer sowie transparente Schubfächer, Vorrichtungen für Desinfektionsmittelspender sowie Behälter für Einweghandschuhe und einen Müllabwurfbehälter mit Schwingdeckel kennzeichnen den neuesten Rollwagen aus dem Fachbereich „Rettungstechnik“. Sie brachten ihre Arbeitserfahrungen in die Konzeption des Wagens ein. Beispielsweise kam es so zu den abschließbaren Fächern, um dem Datenschutz für sensible Patienteninformationen Rechnung zu tragen und unbefugten Zugriff auf die Materialien zu verwehren. (AZ)