Stimmzettel für Kreistag ist 64 Zentimeter hoch und 98 breit

Bis zu 60 Stimmen können darauf vergeben werden. Das Landratsamt Günzburg bietet dafür vorab einen speziellen Service an.

Während die Stimmzettel für die Stadt- und Gemeinderats- sowie die Bürgermeisterwahlen in jeder Kommune angesichts der unterschiedlichen Zahl an Bewerbern verschieden aussehen, haben die Wähler eines gemeinsam: die Stimmzettel für den neuen Kreistag und den Landrat. Während Letzterer ein DIN-A4-Format hat, ist der Kreistagsstimmzettel gut 64 Zentimeter hoch und knapp 98 Zentimeter breit, erklärt Monika Brehm gegenüber unserer Zeitung. Sie ist die Leiterin des Fachbereichs Kommunales am Landratsamt. Wie gut gerade dieser Zettel in die Wahlkabinen passen wird, entzieht sich aber der Kenntnis der Behörde – die Gegebenheiten dürften bei den einzelnen Gemeinden unterschiedlich sein. Im einen Ort kann es Kabinen geben, im anderen Tische mit Abtrennungen oder andere Lösungen.

Doch was bedeuten die unterschiedlichen Farben der Stimmzettel für die einzelnen Wahlen? Um die Unterlagen deutlich unterscheiden zu können und das Wahlgeheimnis zu wahren, „müssen bestimmte Farben verwendet werden“, erklärt Brehm. „Dabei ist vor allem bei den Stimmzetteln darauf zu achten, dass innerhalb der Gemeinde Papierart und Farbe nicht voneinander abweichen. Bei verbundenen Wahlen, wenn also Gemeinde- und Landkreiswahlen am gleichen Tag stattfinden, gelten für die Stimmzettel folgende Vorgaben: Bürgermeisterwahl : gelb, Gemeinderatswahl: hellgrün, Landratswahl: hellblau, Kreistagswahl: weiß.“

Bis zu 60 Stimmen können für den Kreistag vergeben werden

Besondere Anforderungen gibt es bei der Wahl des Kreistags : Bis zu 60 Stimmen können auf dem Stimmzettel vergeben werden. Damit die Wähler die Möglichkeiten der Stimmvergabe kennenlernen können, bietet das Landratsamt den Service an, auf der Internetseite unter https://wahl.landkreis-guenzburg.de/Kreistag2020/probestimmzettel.html einen Stimmzettel für die Kreistagswahl anzusehen. Dieser funktioniert jedoch nur mit einem aktuellen Browser – nicht mit dem Internet-Explorer. Hier könne jeder in aller Ruhe die Besonderheiten des Bayerischen Kommunalwahlrechts kennenlernen und unter realen Bedingungen auch die Möglichkeiten des Kumulierens und Panaschierens ausprobieren. Daten werden dabei nicht gespeichert, versichert das Landratsamt. Der Weg zur Wahlurne am 15. März erübrige sich dadurch aber auch nicht.

Um das Auszählen der Stimmen bei der Kreistagswahl zu erleichtern, enthält dieser Zettel auch Strichcodes bei den Namen der Parteien und Wählergruppen sowie bei den Namen der sich bewerbenden Personen. Die Wahlleiter erwarten sich hierdurch eine Zeitersparnis bei der Stimmzettelauswertung sowie weniger Fehlerquellen. Allerdings wirkte sich das auf Größe und Format der Stimmzettel aus. Die Reihenfolge, in der die Listen dort stehen, hängt übrigens von Ordnungszahlen ab, erklärt Monika Brehm. Zunächst kommen die Wahlvorschlagsträger, die bei der vergangenen Landtagswahl erfolgreich waren, in der Reihenfolge ihrer Landtagssitze.

Die Reihenfolge auf dem Stimmzettel folgt einem System

Danach erhalten in allen Gemeinden und Landkreisen bei allen Kommunalwahlen die Parteien und Gruppierungen feste Ordnungszahlen. Dann kommen die Wahlvorschläge der anderen im Gemeinde- beziehungsweise Kreistag vertretenen Wahlvorschläge nach der Zahl der bei der vergangenen Kommunalwahl auf sie entfallenen Stimmen. Und schließlich folgen alle übrigen Wahlvorschläge nach der alphabetischen Reihenfolge der Kennworte, also des Parteinamens beziehungsweise Kürzels, wobei bei gleichem Anfangsbuchstaben die weiteren Buchstaben des Kennworts in seiner Langform wichtig sind.

Bei gemeinsamen Wahlvorschlägen richtet sich die Ordnungszahl nach dem Wahlvorschlagsträger, der im Kennwort an erster Stelle steht. Und für die Bürgermeister- und Landkreiswahlen sind die Ordnungszahlen an sich in gleicher Weise zu ermitteln; bei verbundenen Wahlen sind jedoch seit 2014 aufgrund einer Sonderregelung identische Ordnungszahlen zu vergeben. Das gilt auch dann, wenn sich ein Wahlvorschlagsträger nur an einer der beiden Wahlen beteiligt.

Unter www.stmi.bayern.de/suv/wahlen/gemeindekreis/index.php finden sich Rechtsgrundlagen, Erklärvideos sowie Antworten auf häufige Fragen zur Wahl, weitere Informationen gibt es auf den Seiten der Landeszentrale für politische Bildung in Bayern unter www.blz.bayern.de/ (cki)

