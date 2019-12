23.12.2019

Stoffenrieder Kandidaten nominiert

Wer für die Einheitsliste des Ellzeer Ortsteils kandidiert

Von Emil Neuhäusler

37 Bürgerinnen und Bürger aus dem Ellzeer Ortsteil Stoffenried fanden sich im Vereinsheim ein, um Gemeinderatskandidatinnen und -kandidaten für die Kommunalwahl 2020 zu nominieren. Alle Anwesenden waren wahlberechtigt, da sie sich noch in keiner der Wahllisten in Hausen oder Ellzee eingetragen hatten. 12 Gemeinderatskandidaten und zwei Ersatzleute wünschte sich der noch amtierende Bürgermeister Karl Schlosser in seiner Funktion als Wahlleiter der Nominierungsversammlung der Einheitsliste Stoffenried. Diesen Wunsch erfüllten ihm die 37 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger. Von fast allen Personen, die aus der Versammlung heraus vorgeschlagen wurden, kam ein „Ja“. Versammlungsleiter Schlosser sieht in dieser geschlossenen Haltung eine gute Voraussetzung, um wie bisher wieder vier Gemeinderäte stellen zu können.

Gerade in Stoffenried, wo in den letzten sechs Jahren im Rahmen der Dorferneuerung viele Investitionen getätigt wurden, habe sich gezeigt, wie wichtig Ortsteilvertreter sind. Und dass von den vier amtierenden Gemeinderäten drei wieder zur Wahl antreten, ist für Schlosser ein Indiz, dass das Amt eines Gemeinderates doch interessant und schön ist, auch wenn man manchmal „geschimpft“ werde. Die Platzierung auf der Einheitsliste Stoffenried wurde in geheimer Abstimmung festgelegt.

Jeder Wahlberechtigte hatte 14 Stimmen zu vergeben, pro Kandidat höchstens drei. Die zwei mit den wenigsten Stimmen werden als Ersatzkandidaten geführt. Auf die ersten drei Plätze kamen die amtierenden Gemeinderäte. So sieht der Wahlvorschlag der Einheitsliste Stoffenried aus: 1. Christian Honebeek, 2. Thomas Veit, 3. Karl-Gerhard Schlosser, 4. Andreas Schneider, 5. Andreas Dirr, 6. Hildegard Frey, 7. Johann Vogel, 8. Susanne Honebeek, 9. Werner Müller, 10. Christian Rau, 11. Matthias Rittler, 12. Helmut Dreier, Ersatzleute: Winfried Schrapp und Karl Rau.

Den Ellzeer Bürgerinnen und Bürger stehen damit bei der Kommunalwahl 2020 insgesamt 45 Bewerberinnen und Bewerber für den Gemeinderat zur Auswahl, 20 aus den beiden Gruppierungen in Ellzee, 13 aus Hausen und zwölf aus Stoffenried.

Da in Stoffenried wie in Hausen kein Bürgermeisterkandidat aufgestellt wird, verbleibt Gabi Schmucker aus Ellzee als einzige Bürgermeisterkandidatin, stellte Schlosser abschließend fest.

