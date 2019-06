vor 14 Min.

Strafe fällt nach Berufung höher aus

Verkehrsrowdy blitzt am Landgericht ab

Von Alexander Sing

Günzburg/Memmingen Wenn ein Verurteilter sein Urteil anfechtet, hofft er in der Regel darauf, in nächster Instanz zumindest eine mildere Strafe zu bekommen. Es kann aber auch noch dicker kommen. Das musste jetzt ein Günzburger feststellen, der im Februar am Amtsgericht unter anderem wegen Nötigung und vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt worden war. Der 49-Jährige hatte im Juni 2018 auf der Augsburger Straße in Günzburg ein vorausfahrendes Fahrzeug mehrfach durch viel zu nahes Auffahren zu schnellerem Fahren und nach dem Abbiegen in den Stadtbach zum Anhalten genötigt.

Bei dieser Aktion fuhr der Verurteilte zeitweise auf dem Gehsteig neben dem anderen Auto her und gefährdete damit auch einen entgegenkommenden Radler.

Nachdem das vorausfahrende Auto angehalten hatte, lief der Mann darauf zu, beschimpfte den Fahrer, riss die Autotür auf und begann auf diesen einzuschlagen. Eine im Fahrzeug des 49-Jährigen installierte Kamera hielt die Geschehnisse fest. Für diesen Akt der Selbstjustiz verurteilte das Amtsgericht den bis dahin unbescholtenen Mann zu einer Geldstrafe von 1800 Euro. Zudem sollte er für neun Monate seinen Führerschein abgeben.

In der Berufungsverhandlung am Landgericht Memmingen machte der Mann erneut keine gute Figur. Schon am Amtsgericht war er unangenehm aufgefallen, weil er seinen ersten Gerichtstermin geschwänzt hatte. Verschiedene Erklärungen für den Ausraster („schlecht drauf“, „Ärger gehabt“) verfingen nicht. Die 4. Strafkammer des Landgerichts sah keinen Grund, die Strafe für den Mann zu reduzieren. Weil auch die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt hatte, ließ sich die Strafe sogar erhöhen. 2250 Euro (150 Tagessätze zu 15 Euro) Geldstrafe hieß es am Ende. Außerdem muss der Günzburger nun seinen Führerschein ein ganzes Jahr abgeben. (mit adl)

