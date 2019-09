vor 35 Min.

Strecke zwischen Deubach und Wettenhausen wird gesperrt

Die B 16 durch Hochwang war gesperrt. Jetzt steht bereits die nächste Baustelle zwischen Deubach und Wettenhausen an.

Die Bauarbeiten in Hochwang neigen sich dem Ende zu, schon steht die nächste Straßensperrung an.

Der Einbau der Querungshilfen am nördlichen und südlichen Ortseingang von Hochwang neigt sich dem Ende zu. Sobald die Bundesstraße 16 wieder ohne Umleitung genutzt werden kann, wird in der direkten Umgebung die nächste Maßnahme starten und dafür für rund acht Wochen die Kreisstraße GZ17 zwischen Deubach und Wettenhausen gesperrt sein. Dies teilt das Staatliche Bauamt mit.

Der Verkehr im Bereich der Stadt Ichenhausen ist die letzten Wochen aufgrund von Baumaßnahmen bereits leiderprobt. Der Einbau der Querungshilfen nördlich und südlich von Hochwang konnte zu Beginn nur unter Vollsperrung erfolgen. Aktuell wird der Schwerverkehr immer noch umgeleitet, die übrigen Fahrzeuge werden mittels Behelfsampeln an den Baustellenbereichen vorbeigeführt.

Bundesstraße wird komplett gesperrt

Hier steht nun die bereits zu Beginn angekündigte erneute Vollsperrung bevor: Ab Donnerstag, 26. September, muss die Bundesstraße 16 wieder komplett gesperrt werden, da die Deckschicht auf der ganzen Fahrbahnbreite eingebaut wird. Bis voraussichtlich circa 9 Uhr am Sonntag, 29. September, sollen diese Arbeiten beendet sein, sodass die Vollsperrung auf der Bundesstraße 16 dann wieder aufgehoben werden kann. In der Woche ab Montag, den 30. September, ist dann nur noch vereinzelt mit kleineren Einschränkungen für Restarbeiten zu rechnen.

Die Freude über das Ende der Beeinträchtigungen dürfte bei den Verkehrsteilnehmern aber nur kurz anhalten, denn im direkten Anschluss an die Maßnahme auf der Bundesstraße 16 wird die Kreisstraße GZ17 zwischen Deubach und Wettenhausen gesperrt, um eine Linksabbiegespur einzubauen. Diese soll zukünftig das Abbiegen in die Ebersbacher Straße erleichtern und somit zur Verbesserung der Verkehrssicherheit beitragen.

In Deubach wird ein Radweg gebaut

Außerdem wird ein Geh- und Radweg vom Ortsausgang Deubach bis zur Ebersbacher Straße angelegt, der in der ohnehin für die Linksabbiegespur nötigen Fahrbahnaufweitung eine Querungshilfe erhält. So kann zukünftig der Fußgänger- und Radverkehr zwischen Deubach und Ebersbach sicherer abgewickelt werden. Die gesamte Maßnahme wird rund 300000 Euro kosten.

Für die Bauarbeiten an der Kreisstraße ist es wegen gleichzeitiger Leitungsarbeiten erforderlich, die Kreisstraße GZ17 ab Montag, 30. September, voll zu sperren. Die Umleitung verläuft über die Staatsstraße St2023 zwischen Ichenhausen und Ettenbeuren. Die Bundesstraße 16 ist in dieser Zeit wieder normal befahrbar, weswegen der Baubeginn erst nach Ende der Einschränkungen in Hochwang eingeplant werden konnte.

Ende November sollen dann nach Angaben des Staatlichen Bauamts auch die Baumaßnahmen an der Kreisstraße beendet sein. (zg)

