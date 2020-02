vor 53 Min.

Sturm: Die Schule fällt am Montag aus

Alle Schularten im Landkreis Günzburg sind betroffen

Das Sturmtief Sabine hat am Sonntag Schulamtsdirektor Thomas Schulze vom Staatlichen Schulamt Günzburg in Krumbach zu Arbeit außer der Reihe gezwungen: An allen Schularten im Landkreis Günzburg fällt der Unterricht am heutigen Montag aus. Das wurde in der lokalen Koordinierungsgruppe „Witterung und Unterrichtsausfall entschieden“ mit Blick auf die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler.

Wie Schulze im Gespräch mit unserer Zeitung mitteilte, sei er selbst in dieser Gruppe für die Grund-, Mittel- und Förderschulen zuständig, und der Direktor des Ringeisengymnasiums Ursberg, Andreas Merz, für die übrigen weiterführenden Schulen.

Auch habe man bereits die Busunternehmen, die den Schulverkehr bedienen, vom Unterrichtsausfall in Kenntnis gesetzt. Das Landratsamt Günzburg informiert über den Unterrichtsausfall auf seiner Homepage unter https://www.landkreis-guenzburg.de.

Sowohl Schüler als auch Lehrer könnten zu Hause bleiben, angekündigte Konferenzen finden allerdings zum Teil statt. Das Rektorat der Schulen sei trotzdem jeweils besetzt und es gebe auch Lehrkräfte oder Betreuungspersonen, die vor Ort eine Betreuung bewerkstelligen für Schüler, die die Nachricht zu spät erreicht. Da die Unternehmen nicht geschlossen seien, gelte die Regelung nicht für Schüler, die sich derzeit im Praktikum befänden, so Schulze im Gespräch mit unserer Redaktion. (adö)

