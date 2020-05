Sven Tull hat endlich Zeit für den Garten

Plus Sven Tull war zwölf Jahre Bürgermeister in Landensberg. Loszulassen fällt dem 65-Jährigen nicht so leicht. Was er nach seiner Amtszeit vorhat.

Den Bürgermeister habe er „gar nicht auf der Liste gehabt“, verrät Sven Tull. Politisch sei er eher weniger aktiv gewesen, dafür umso mehr im Vereinsleben. Die Freie Wählervereinigung Landensberg sei seinerzeit auf ihn zugekommen, er solle kandidieren. Karl Kraft, einer der damaligen Gemeinderäte sei vor der Tür gestanden und habe gesagt: „Sven, Du könntest diesen Posten übernehmen.“ Er hat ihn übernommen, doch nach zwölf Jahren hat Sven Tull einen Schlussstrich gezogen.

Er habe sich die Entscheidung damals nicht leicht gemacht, zumal zu diesem Zeitpunkt berufliche Veränderungen angestanden hätten. Ausschlaggebend sei seine Frau Silvia gewesen – sie werde den Weg mitgehen. „Ich habe die Aufforderung, Verantwortung für die Gemeinde und die Bürger zu übernehmen, letztlich als Ehre empfunden – auch wenn ich wusste, dass es mit Sicherheit manchmal weh tun wird“, erzählt Sven Tull. Mit mehr als 60 Prozent der Stimmen habe er sich bei der Wahl 2008 gegen seinen Gegenkandidaten dann durchsetzen können.

Sven Tull lebt seit 28 Jahren in Landensberg

Sven Tull ist im März 1955 in Esslingen am Neckar geboren und lebt seit 1992 in Landensberg. Anfangs für verschiedene Telekommunikationsunternehmen im Bereich Beratung, Verkauf und Betreuung von Großkunden tätig, wechselte er später als IT-Berater in die Selbständigkeit.

Seine damalige Entscheidung, als Bürgermeisterkandidat anzutreten, habe er nicht bereut. Es sei eine Erfahrung gewesen, die er als Bestandteil seines Lebenslaufs nicht missen wolle, es habe viele schöne Momente gegeben. Die 17 Trauungen hätten ihm am meisten Freude bereitet, aber auch die Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen in der Gemeinde und was man auf den Weg gebracht habe. Tull erzählt von Projekten, wie dem Ausbau der Breitbandversorgung, der Sanierung des Kindergartens, dem Bau des Radwegs von Glöttweng nach Zusmarshausen, der Ertüchtigung der Kläranlage oder der Sicherstellung der Wasserversorgung mit der Regenerierung der Brunnen.

Landensberg ist schuldenfrei

Die Gemeinde steht gut da: Landensberg hat Rücklagen in Höhe von mehr als zwei Millionen Euro und keine Schulden. Den Bau des Feuerwehrhauses mit Räumlichkeiten auch für andere Gruppen und Gruppierungen hätte Tull gerne zu Ende bringen wollen. Weniger erfreulich war das Bürgerbegehren im Jahr 2016 gegen den geplanten Bürgersaal in Landensberg. Es seien in der Vorbereitung Fehler gemacht worden, er selbst wolle sich dabei nicht ausschließen. Dennoch sehe er das Ganze im Hinblick auf die 60-prozentige Unterstützung aus dem Ehler-Fördertopf als eine vergebene Chance für die Gemeinde und für die zukünftigen Generationen, so Tull.

Würde er zum heutigen Zeitpunkt vor der Entscheidung stehen, das Amt des Bürgermeisters zu übernehmen, wäre seine Antwort ein klares Nein. Es gebe Menschen, die nicht zwischen Privat- und Vereinsperson und Bürgermeister unterschieden und man könne ganz schnell Freunde verlieren. „Heut trinkst Du mit einem guten Bekannten ein Bier, morgen musst Du seinen Bauantrag ablehnen.“ Hinzu komme, dass sich heutzutage viele ihr Wissen über die sozialen Medien sammelten und sich nur das heraussuchten, was ihnen selbst am besten gefalle. Diskussionen mit „selbsternannten Spezialisten“ machten eine Entscheidungsfindung dann äußerst schwierig. „In einer kleinen Gemeinde ist man Ansprechpartner für alles, wirklich alles“, fährt Tull fort. „Das funktioniert nur, wenn man eine Frau hat, die das Ganze mitträgt und einen dabei unterstützt.“ Die vergangenen zwölf Jahre seien an ihm nicht spurlos vorübergegangen. Mit 65 sei es Zeit abzutreten und gut, mögliche Veränderungen mit einer neuen Mannschaft herbeizuführen“.

Der 1. Mai war für Sven Tull ein sehr komischer Tag

Die letzten Tage waren, auch Corona bedingt, für Sven Tull ruhiger. Es habe noch einige Dinge zu erledigen gegeben, für seinen Nachfolger Johannes Böse habe er Verschiedenes vorbereitet. Allerdings seien diese Tage auch sehr gewöhnungsbedürftig gewesen. „Der 1. Mai war ein sehr komischer Tag. Du kannst nicht von heute auf morgen einfach loslassen.“ Er habe sich sogar dabei ertappt, zu checken, wann die nächste Gemeinderatsitzung anstehe.

Zukunftspläne seien momentan nicht das große Thema, in Corona-Zeiten sei es ohnehin schwierig, hinsichtlich Unternehmungen oder Urlaub zu planen. Er wolle abwarten und nichts überstürzen. Er könne sich den Tag so gestalten, wie er ihn sich vorstelle. „Ich bin ein Gartenmensch“, verrät Tull. Zuhause sei vieles an Arbeit liegengeblieben und das werde jetzt Stück für Stück abgearbeitet. Das Material dazu liegt schon bereit: An der Terrasse wird eine Natursteinmauer mit Pflanzen entstehen.

Sven Tull bringt sich weiter ins Vereinsleben ein

Im Vereinsleben wird er sich ebenfalls weiterhin einbringen. Sven Tull ist Vorsitzender des Schützenvereins Landensberg, sowie Vorstandsmitglied der Freiwilligen Feuerwehr Landensberg und des Soldaten- und Kameradenvereins. Seinen Dank möchte er den Bürgern der Gemeinde aussprechen: Man habe ihn herzlich empfangen und das Vertrauen geschenkt und er danke allen, die ihm immer freundschaftlich mit Rat und Tat zur Seite gestanden hätten.