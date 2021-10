Günzburger zeigen große Taekwondo-Technik

Die Günzburger Aktiven im TC Donau-Lech-Iller und in der SG Krumbach brillieren bei den bayerischen Technik-Titelkämpfen in Dillingen. Wer die Siege einfährt.

Deutlich zu spüren waren die Auswirkungen der Corona-Krise beim ersten Präsenzturnier seit langer Zeit, der Bayerischen Meisterschaft Taekwondo-Technik. Der gastgebende TC Donau-Lech-Iller begrüßte in Dillingen wesentlich weniger Aktive als in „normalen“ Zeiten. TC Donau-Lech-Iller und SG Krumbach füllten fast die Hälfte des Teilnehmerfeldes.

Schwach besetzte Klassen

Viele Klassen waren schwach besetzt. Hier bedarf es noch viel Aufbauarbeit vonseiten des Verbandes und der Vereine, um an das Niveau der Zeit vor Corona anzuschließen. Es zeigte sich auch, dass beide Vereine aus der Region den Leistungsstand ihrer Aktiven mit gezieltem Onlinetraining halten konnten.

Gold und Silber

Leonie Franke, Sabrina Sidor und Alice Weingard gewannen im Team weiblich bis 14 Jahre, unmittelbar gefolgt vom Team Elisabeth Arstambaev, Verena Keppeler und Raja Sophie Dölle. Bei den Juniorinnen ließen es Chiara Steinle, Sabira-Sena Solunoglu und Jessica Schober im Team richtig krachen und gewannen mit 5,9 Punkten Vorsprung die Goldmedaille. Sophie Späth, Theresa Bulling und Desiree Neumann starteten in der Team Klasse weiblich 18 bis 30 Jahre für die SG Krumbach und holten Silber.

Im Paarlauf bei den Kadetten gingen János Vitéz Bendegúz Balog und Alice Weingard an den Start und gewannen den Titel ihrer Klasse souverän mit einem Abstand von 2,2 Punkten.

Mia Franke wollte es im Einzel Schüler A weiblich wissen. Ihr blieb ein Medaillenplatz wegen eines Zehntelpunktes verwehrt. Dasselbe widerfuhr János Vitéz Bendegúz Balog im Einzel bis 14 Jahre.

Sabrina Sidor holt den Landestitel

Die meisten Starterinnen gab’s in der Klasse Kadetten weiblich; sieben Sportlerinnen traten an. Sabrina Sidor sicherte sich hier mit ihrer präzisen Technik souverän den Landestitel. Die Plätze drei bis fünf gingen an Raja Sophie Dölle, Alice Weingard und Elisabeth Arstambaev. Bei den Juniorinnen bis 17 Jahre zeigten Jessica Schober (Silber) und Chiara Steinle (Bronze) ihren hohen Leistungsstand.

In der Disziplin Family Poomsae starteten Chiara und Simone Steinle und gewannen überragend mit 5,1 Punkten Abstand. Dass die Disziplin Freestyle in Bayern immer noch ein Nischendasein fristet, wurde durch die Anzahl der Teilnehmer bestätigt. Hier gingen nur Sportler des TC Donau-Lech-Iller an den Start. Paul Radinger und Lara Volk präsentierten ihre Form im Einzel wie auch im Paar bis 17 Jahre souverän. Laura Heinrich und Tamara Ernst holten Gold und Silber im Einzel ab 18 Jahre.

SG Krumbach gewinnt Teamwertung

Die Teamwertung wurde zum Duell zwischen den heimischen Vereinen, das die SG Krumbach letztlich vor dem TC Donau-Lech-Iller für sich entschied. (AZ)