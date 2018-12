21.12.2018

Teelichthüllen als Baumschmuck

Welche Gruppe in diesem Jahr den tollsten Baum in der Günzburger Innenstadt aufgestellt hat

Knapp 60 Fichtenspitzen aus dem städtischen Forst sind von zahlreichen Geschäften in der Innenstadt, neun Bildungseinrichtungen und vier Vereinen dekoriert worden. Eine Prämierung belohnte die Anstrengung von Kindern. Nach einigen Jahren Pause wurde die Aktion von der Stadt Günzburg mit dem Ziel aufgelegt, mindestens 20 Paten zu finden. Am Ende konnten nicht alle Anfragen bedient werden, so groß war das Interesse. „Bemerkenswert ist, wie einfallsreich insbesondere die von Kinderhand gestalteten Christbäume geschmückt wurden“, sagt Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. Sogar das Logo der Stadt findet sich an Christbäumen, sagt die Wirtschaftsbeauftragte Beate Agemar, Händler hätten den Christbaum als persönliche Visitenkarte kreiert.

Die Stadt hat von Kindern gestalteten Christbaumschmuck prämiert und bei der Altstadtweihnacht die drei ersten Plätze bekannt gegeben. Den dritten Platz erreichte Kids & Company aus Günzburg. Auf dem zweiten Platz steht der Kindergarten Mäusebär aus Konzenberg und die Prämierung gewonnen hat der Hort des städtischen Kinderhauses Hagenweide. Weil alle Kinder sich mächtig ins Zeug gelegt haben, hat die Stadt allen Schulen, Kindergärten und Vereinen, die nicht unter den Erstplatzierten waren, einen kleinen Preis in Form eines City- Gutscheines zugeschickt. Neben der Kreativität war der Gedanke der Nachhaltigkeit ein wichtiges Bewertungskriterium. Der Sieger-Baum trug beispielsweise Übriggebliebenes, nämlich die Hüllen von Teelichtern. Die Kinder haben diese „upgecycelt“und zu Sternen verwandelt.

Nach dem 6. Januar dekorieren die Paten ihre Bäume wieder ab und der Bauhof holt die Fichten samt Ständer ab. (zg)

