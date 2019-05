Theorie und Praxis im Freizeitpark

Interview

Köppler: "Wahlergebnis war leider keine böse Überraschung“

Plus Seit 60 Jahren gehört Rudolf Köppler der SPD an. Der Ausgang der Europawahl am Sonntag hat die Befürchtungen des Günzburger Alt-Oberbürgermeisters bestätigt. Vor welchen Entwicklungen der Polit-Profi jetzt warnt.