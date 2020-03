vor 36 Min.

Thorsten Wick will sich für seine Heimat einsetzen

Thorsten Wick will Bürgermeister in Kammeltal werden.

Zur Kommunalwahl stellt unsere Zeitung den Bürgermeisterkandidaten fünf einheitliche Fragen.

Warum sollen Sie die Bürger wählen?

Unsere Gemeinde hat einen Bürgermeister verdient, der ihre Probleme kennt, versteht und in ihrem Sinne lösen will. Da ich selbst Bürger dieser Gemeinde bin, möchte ich mich mit ganzem Herzen, als Ansprechpartner auf Augenhöhe, für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger einsetzen.

Welches Projekt wollen Sie in der neuen Wahlperiode als Erstes angehen?

Ich stehe für Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit, deshalb gilt es, die durch den aktuellen Gemeinderat getroffenen Entscheidungen umzusetzen. Dies sind insbesondere der Umbau des Kindergartens in Wettenhausen, der Anbau des Feuerwehrhauses in Ettenbeuren sowie der Bau eines Bürgerhauses in Behlingen /Ried. Abhängig vom verbleibenden Finanzrahmen werde ich dann mit dem neuen Gemeinderat die Herausforderungen angehen, die durch die Bürgerinnen und Bürger in den Vordergrund gerückt werden. Dies sind nicht immer nur die großen Projekte, sondern auch die kleinen, die den Menschen wichtig sind. Sie gilt es auch voranzutreiben.

Wann geht Ihnen die Kommunalpolitik auf die Nerven?

Kommunalpolitik bedeutet für mich, sich für seine Heimat und die örtliche Kultur einzusetzen. Nervig ist mit Sicherheit, wenn einfache Lösungswege unnötigerweise verkompliziert werden. Dies gilt es durch koordinierte und offene Gespräche zu verhindern. Dabei gilt es, sowohl große als auch kleine Problemstellungen der Bürgerinnen und Bürger aus innerer Überzeugung zu lösen. Mit diesen Zielen wird Kommunalpolitik nicht nervig.

Wo ist der Lieblingsort in Ihrer Kommune?

Die Gemeinde Kammeltal hat viele schöne Orte. Da ich sehr mit der Natur verbunden bin, schätze ich vor allem die Spaziergänge mit meiner Familie durch die Wälder und Fluren unserer Gemeinde. Insbesondere genießen wir den Ausblick auf den Anhöhen, von welchen man einen Großteil des Kammeltals überblicken kann. Besonders wertvoll ist für mich allerdings der Kalvarienberg. Dies ist ein Ort der Ruhe und Zuversicht und schenkt einem den notwendigen Raum für Besinnung und Orientierung. Ruhe und Zufriedenheit finde ich aber auch zu Hause bei meiner Familie, die mir einen stabilen Rückhalt in allen Lebenslagen gibt.

Welche Person der Zeitgeschichte würden Sie gerne treffen und warum?

Gerne würde ich Bekanntschaft mit Dr. Theo Waigel machen, der maßgebend an der deutschen Einheit mitgewirkt und dabei seine Heimat nie vergessen hat. Seine Aufgabe als Politiker hat er dabei vor seine persönlichen Belange gestellt. Wie ihm dies alles gelungen ist, würde mich sehr interessieren.

Zur Person Thorsten Wick

Thorsten Wick wurde am 21. April 1976 in Babenhausen geboren. Er lebt seit 25 Jahren in der Gemeinde Kammeltal und will dort Bürgermeister werden. Nominiert wurde er von der Wählergruppe „Bürgernahes Kammeltal “.



Verheiratet und vier Kinder. Ausbildung/Beruf Als staatlich geprüfter Bautechniker ist er in der Bundeswehr im Kompetenzzentrum Baumanagement München in der Bundeswehrverwaltung eingesetzt. Zu seinen Tätigkeiten zählt unter anderem die Entwicklung von Infrastrukturkonzepten und die Umsetzung von Baumaßnahmen.



Fußball und Musik. Ehrenamt Für den SV Kleinbeuren , den Soldatenverein Goldbach / Hartberg , den Schützenverein und die Kirchenverwaltung tätig. Da für ihn das Vereinsleben eine wesentliche Bedeutung für das Leben in unserer Region darstellt, ist er darüber hinaus Mitglied in mehreren weiteren Vereinen. (gz)

