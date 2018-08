vor 30 Min.

Tourismus boomt weiter im Kreis Günzburg

Ein kräftiges Plus ist bei den Übernachtungen zu registrieren. Trotz der guten Entwicklung gibt es allerdings eine Schwachstelle.

Von Till Hofmann

Die Zahlen dürften allen, die in der Tourismusbranche mitverdienen, gefallen. Im Landkreis Günzburg kommen sowohl im Juni dieses Jahres als auch im gesamten ersten Halbjahr 2018 mehr Gäste als in den Vergleichszeiträumen des Vorjahres. Damit steigt auch die Zahl der Übernachtungen. 66004 Besucher wurden im Juni im Kreis gezählt. Das ist ein Plus von 14,8 Prozentpunkten, wie das Landesamt für Statistik gestern mitteilte. Damit belegt der Günzburger Landkreis in der prozentualen Steigerung Rang vier im Vergleich der zehn schwäbischen Landkreise. Besser sind noch Augsburg, Neu-Ulm und das Unterallgäu.

In absoluten Zahlen ausgedrückt sind in den Kreis Neu-Ulm (28781 Gäste) aber nicht einmal halb so viele Touristen gekommen wie in den Landkreis Günzburg mit dem Freizeitpark Legoland als Zugnummer. Wie unterschiedlich die Entwicklungen sind, zeigt im Juni ein Blick auf die ausländischen Besucher. Hier nimmt der Kreis Günzburg nach dem Ostallgäu (mit den Königsschlössern) Rang zwei ein. Auch keine der vier kreisfreien Städte in Schwaben (Augsburg, Kempten, Memmingen, Kaufbeuren) ist besser. In den Nachbarlandkreis Dillingen kamen im Juni 2018 lediglich 718 Gäste aus dem Ausland.

Mit knapp 113000 Übernachtungen im Juni lag die Zahl um 12,8 Prozent höher als ein Jahr zuvor.

Bei einer Betrachtung des ersten Halbjahres 2018 fallen ähnliche Steigerungsraten in den Kategorien Gäste und Übernachtungen auf. Den Landkreis Günzburg haben in diesem Zeitraum 247402 Touristen besucht (plus 23,6 Prozentpunkte). An Übernachtungen, die von Beherbergungsbetrieben ab zehn Gästebetten in die Statistik einfließen, sind es 423266 gewesen (plus 23,1 Prozent).

Im Juni standen im Landkreis insgesamt 5334 Betten zur Verfügung, was einem Auslastungsgrad von 58,2 Prozent entspricht. Das liegt über dem schwäbischen Durchschnitt (50,6 Prozent). Im gesamten ersten Halbjahr ist das Schwabenergebnis mit einer Bettenauslastung von 43,7 Prozent allerdings besser als das Günzburger Resultat (42,7 Prozent).

Verbesserungsbedarf gibt es nach wie vor bei der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer. Es sind für Günzburg 1,7 Tage – sowohl bei der Juni- als auch bei der Halbjahresmessung. Das gehört zu den schlechtesten aller Ergebnisse in Schwaben. Im Oberallgäu hielten sich Besucher in den ersten sechs Monaten 2018 im Schnitt 4,1 Tage auf.

