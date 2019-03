05:00 Uhr

Tourismus im Landkreis: Die Zeiten ändern sich

Das Angebot an Beherbergungsbetrieben im Landkreis Günzburg ist groß - die Chance, dass alle ohne fremde Hilfe von den Urlaubern im Netz gefunden, jedoch eher klein. Für die Anbieter tut sich jetzt aber eine gute Möglichkeit auf.

Von Rebekka Jakob

Die Zeiten ändern sich – nicht nur durch die in der Nacht zum Sonntag anstehende Umstellung auf die Sommerzeit. Auch in der heimischen Tourismusbranche beginnt Anfang April die Sommerzeit, jene Phase, in der die Legolandgäste wieder in Scharen in die Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen einziehen. Wird der Landkreis dieses Jahr die Millionen-Marke bei den Übernachtungen knacken? Viel fehlt vermutlich nicht mehr, dazu trägt auch das kontinuierlich wachsende Feriendorf des Freizeitparks seinen großen Anteil bei.

Tourismus im Landkreis Günzburg ist nicht nur Legoland

Tourismus im Landkreis Günzburg, das ist aber bei Weitem nicht nur der Klötzchenpark mit seinen eigenen Hotels, Bungalows, Campingfässern und Stellplätzen für Wohnmobile. Das Angebot an Beherbergungsbetrieben ist vielfältig. Nur: Finden muss man es eben als Urlauber. Als beim Touristischen Jahresauftakt in Ichenhausen diese Woche die Frage auftauchte, wer der anwesenden lokalen Touristiker schon einmal über das Internet Urlaub gebucht habe, gingen eine Menge Finger in die Höhe. Kaum einer, der nicht schon die großen Plattformen wie Booking oder Expedia durchstöbert hat auf der Suche nach einem Feriendomizil. Die Zahl der Menschen, die stattdessen direkt auf die Seite der kleinen, schnuckeligen Pension, der familienfreundlichen Ferienwohnung stößt, ist deutlich geringer. Und die Wahrscheinlichkeit für diese Seiten, in Konkurrenz zu den großen Plattformen bei der Google-Suche weit nach oben gespült zu werden, ist sehr gering – und teure Suchmaschinenoptimierung für die kleinen Anbieter uninteressant.

Seit Ende des vergangenen Jahres kooperiert der Landkreis mit dem Unternehmen OBS, der gerade den kleinen und kleinsten Anbietern im Übernachtungsbereich durch die Einbindung nicht nur in lokale Plattformen wie www.familien-und-kinderregion.de oder www.guenzburg.de, sondern eben auch in die ganz großen Plattformen Reichweite verschafft. So können sie gefunden und gebucht werden. Wie erfolgreich die Tochterfirma des Tourismusverbands Ostbayern ist, lässt sich auch aus deren Tätigkeitsbereich ablesen: Inzwischen sind auch Regionen in Franken und Schwaben beim Modell der Regensburger dabei, und auch in Niederösterreich arbeitet OBS mittlerweile.

Ähnlich wie bei der Digitalen Einkaufsstadt in Günzburg ist aber auch hier der Zulauf aus dem Landkreis Günzburg noch etwas zögerlich. Erst 22 Beherbergungsbetriebe in der Region sind über das System buchbar. Offenbar sind auch hier viele Anbieter im Landkreis skeptisch, wollen erst einmal sehen, ob es denn bei den anderen funktioniert.

Die Zeiten ändern sich. Auch das Buchungsverhalten der Touristen, die in die Region kommen wollen, wird sich weiter in den Digitalen Bereich verlagern. Der Start in die Sommerzeit wäre also eine ideale Gelegenheit für die heimische Branche, hier einzusteigen. Zu verlieren gibt es dabei praktisch nichts – schließlich kostet die Teilnahme nur dann eine Provision, wenn ein Gast tatsächlich gebucht hat und auch da war. Dafür gibt es eine Menge zu gewinnen: Einen ordentlichen Anteil an bald einer Million Übernachtungen im Landkreis.

