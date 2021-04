Trinkwasser in Burgau und Oberknöringen muss nicht mehr abgekocht werden

Mehrere Tage lang hatten die Bürger in der Burgauer Kernstadt und im Stadtteil das Leitungswasser vorsorglich abkochen sollen. Jetzt gibt das Gesundheitsamt Entwarnung.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Günzburg hat die am 6. April ausgesprochene Abkochanordnung für das Trinkwasser in der Stadt Burgau und dem Stadtteil Oberknöringen (wir berichteten) am Montag mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Das Wasser sollte vorsorglich abgekocht werden, da im Wasserschutzgebiet Gülle ausgebracht worden war.

Die nun vorliegenden Untersuchungsergebnisse der Wasserproben am 7. und 9. April bestätigen, dass das Trinkwasser nicht mit gesundheitsgefährdenden Keimen belastet ist, teilt die Stadt Burgau mit. Das Leitungswasser kann daher wieder ohne Einschränkungen verwendet werden. Wie bisher würden die Werte auch künftig permanent überwacht, um jegliche Gesundheitsgefahr auszuschließen. Die Stadt bedauert die Unannehmlichkeiten und bedankt sich bei den Bürgern für ihr Verständnis und ihre Geduld. (zg)

