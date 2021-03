vor 49 Min.

Überfall auf Tankstelle in Leipheim: Täter mit Messer bewaffnet

Bewaffneter Überfall auf eine Tankstelle: Hubschrauber, Polizeihunde und Unterstützung aus Baden-Württemberg waren Dienstagnacht in Leipheim im Einsatz. Doch die Polizei sucht weiter nach dem Täter.

Am Dienstag Abend betrat eine Person – mit einem großen Messer bewaffnet – eine Tankstelle in der Ulmer Straße in Leipheim. Mit seiner Waffe in der vorgehaltenen Hand forderte der dunkel gekleidete Mann den Tankwart auf, ihm Geld zu geben.

Leipheimer Tankstellen-Räuber wurde auch durch einen Hubschrauber nicht gefasst

Mit seinem Überfall konnte der Täter einen Teil der Einnahmen der Tankstelle erbeuten und flüchtete anschließend. Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot nach dem Flüchtigen – unterstützt von Polizeihunden und Kräften aus dem benachbarten Bundesland Baden-Württemberg. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz – Dennoch konnte der Täter konnte bislang nicht gefasst werden

Der Mitarbeiter der Tankstelle blieb unverletzt

Der Mitarbeiter der Tankstelle wurde bei dem Überfall nicht verletzt. Die ersten Ermittlungen am Tatort wurden noch in der Nacht von der Kriminalpolizei übernommen. Die Neu-Ulmer Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der der Telefonnummer 0731 80130. (nrö)

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen