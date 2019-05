06:00 Uhr

Um die Landmarke Donaukies kümmert sich jetzt ein Verein

Der neu gegründete Freundeskreis Landmarke Donaukies wird dieses Industriedenkmal südlich von Riedhausen in seinem allmählichen Zerfall begleiten. Geplant sind Schaubilder, auf denen sich Wanderer und Radler über den Kiesabbau im Donaumoos informieren können.

Der Freundeskreis will die ehemalige Vollmer-Kiessortieranlage im Donaumoos als Kulisse für eine Informations- und Begegnungsstätte nutzen. Warum die Anlage einen besonderen Reiz hat.

Von Sandra Kraus

Günzburg Mit zehn Unterschriften unter der Satzung ist in Günzburg im Brauereigasthof Zur Münz der Freundeskreis Landmarke Donaukies gegründet worden. Der eingetragene Verein hat sich die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege zum Ziel gesetzt und möchte speziell die ehemalige Vollmer-Kiessortieranlage im Donaumoos bei Riedhausen als Kulisse für eine Informations- und Begegnungsstätte nutzen.

„Dieses alte Kieswerk in seiner Schönheit oder in seiner Hässlichkeit, das variiert tatsächlich im Auge des Betrachters, soll als Blickpunkt stehen gelassen werden. Es erklärt die Landschaft, wie sie durch die Eingriffe des Menschen heute aussieht und bildet ein Stück Industriekultur ab. Dies soll an Ort und Stelle erfahrbar gemacht werden“, erklärte Ulrich Mäck. Als Geschäftsführer der Arge Donaumoos, die seit Ende Januar Eigentümerin der Landmarke Donaukies ist, leitete Mäck die Gründungsversammlung.

Das Industriedenkmal wurde schon zum Klingen gebracht

Seit zehn Jahren wird um dieses Industriedenkmal gerungen und gestritten, es fand eine bengalische Feuertaufe dort statt, es wurde oft fotografiert und als gigantisches Instrument zum Klingen gebracht. Manche Pläne hat die ganz bewusst dem Verfall preisgegebene Sortieranlage schon selber zerstört. Sie ist heute so marode, dass sie nicht mehr begehbar ist, sondern von einem Zaun umgeben sein muss. Bis Ende Juni muss der Sicherheitszaun stehen, später sollen Informationstafeln folgen. Mäck spricht von Exkursionen und von gelegentlichen sanften und naturverträglichen Veranstaltungen. Man wolle über den Wandel berichten und diesen ganz bewusst auch an der Landmarke zulassen.

„Die Natur wird sich die Sortieranlage zurückerobern“, ist sich Mäck sicher und bedauert es, nicht jünger zu sein und somit länger Zuschauer sein zu können. Dabei grenzt es für Mäck fast an ein Wunder, dass die Kiessortieranlage überhaupt noch steht. „Die Schweißbrenner standen zur Demontage schon bereit. Da hat die Familie Vollmer einer Vision zuliebe alles gestoppt. Am Ende wurde die Landmarke für den symbolischen Preis von einem Euro an die Arge verkauft.“ Für die Arge ist das neue Projekt allein nicht stemmbar, deshalb sollte der Initiativkreis aus Unterstützern des Rost- und Stahlungetüms von einem Freundeskreis mit dem Status eines eingetragenen Vereins abgelöst werden.

Ein Denkmal, das zu etwas Besserem und Größerem werden kann

Paragraf für Paragraf ging man die Satzung durch, die in der Arge Donaumoos von Ulrich Mäck und Maria Ganser erstellt und mit Notariat und Finanzamt abgeklärt worden war. Zur Vereinsgründung gehörte auch die Wahl des Vorstands. Wahlleiterin Angelika Fischer hatte dank einer guten Vorbereitung keine Schwierigkeiten, alle Posten zu besetzen.

Gewählt wurden jeweils ohne Gegenstimme als Vorsitzender Karsten Schultz-Ninow, als Vize Ulrich Mäck, als Kassenwart Alexander Ohgke, als Schriftführerin Maria Ganser und als Beisitzer Arno Kohl, Ferdinand Munk, Ernst-Ulrich Vollmer und Stefan Wiedemann. Für Schultz-Ninow ist klar, dass die Landmarke ein Denkmal ist, das zu etwas Besserem und Größerem werden kann. „Es ist eine Sache, die es lohnt, zu fördern und ein Teil der Wirtschaftsgeschichte von Günzburg.“ Alexander Ohgke betonte: „Wir sind auf dem richtigen Weg. Der Mensch zieht sich vom Kiesabbau zurück und lässt der Natur ihren freien Lauf.“

