14:55 Uhr

Unbekannter schießt in Kötz mit Luftgewehr auf Katze

In Großkötz hat ein Unbekannter mit einem Luftgewehr auf eine Katze geschossen.

Ein bislang Unbekannter hat am Mittwoch in Großkötz mit einem Luftgewehr auf eine Katze geschossen. Das Tier kam mit Verletzungen zum Tierarzt.

Laut Polizei war es ein Schuss aus einem Luftgewehr, der die Katze verletzte. Der Verantwortliche für den Vorfall, der sich am Mittwoch zwischen 14.30 und 19.30 Uhr im Bereich der Starenstraße in Großkötz ereignete, steht nicht fest. Die Katze lebt, musste jedoch tierärztlich versorgt werden. Die Polizei in Günzburg, Telefon 08221/919-0, bittet um Zeugenhinweise. (zg)

