Unfall mit zwei Verletzten und 70.000 Euro Sachschaden

Ein spektakulärer Unfall ereignete sich am Sonntagmittag in der Stadtmitte von Ichenhausen. Ein Auto prallte an den Gasthof Adler. Die Insassen hatten Glück.

Ichenhausen Am Sonntagmittag ereignete sich in der Stadtmitte von Ichenhausen ein spektakulärer Verkehrsunfall, bei dem laut Polizei eine Person verletzt und hoher Sachschaden im Wert von etwa 70.000 Euro entstand. Gegen 11.25 Uhr fuhr der 54-jährige Unfallverursacher auf der Heinrich-Sinz-Straße in nördlicher Richtung. Hierbei kam er aus ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einer Straßenlaterne. Diese wurde abgerissen und vom Auto weitergezogen. Anschließend kollidierte er mit der Hausmauer des Anwesens Nummer 10. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug nach hinten an die Hausmauer des Anwesens Nummer 10a geschleudert. Dabei verkeilte sich das Fahrzeug zwischen den beiden Anwesen und blieb stecken.

Die Feuerwehr befreit die Beifahrerin

Die Beifahrerin musste aufgrund ihrer Verletzungen von den Aktiven der Feuerwehr Ichenhausen aus dem Auto geborgen werden. Hierzu entfernten die Feuerwehrkräfte die Beifahrertüre, schnitten die A-Säulen durch und sägten die Windschutzscheibe ab, sodass der vordere Teil des Fahrzeugdaches nach hinten aufgebogen werden konnte. Sie wurde mit dem Rettungswagen in die Kreisklinik nach Günzburg gebracht. Der Fahrer war nicht alkoholisiert und zog sich ebenfalls Verletzungen zu. Er wurde in die Klinik nach Krumbach gebracht.Das etwa 320 Jahre alte Gebäude des Gasthauses Adler wurde an der Mauer beschädigt. Risse sind bis in das erste Obergeschoss zu sehen. Im Gastraum lag Innenputz, der durch die verschobenen Mauerziegel abplatze. Von einer schwerwiegenden statischen Beschädigung des Gebäudes wird aktuell nicht ausgegangen. Die Feuerwehr Ichenhausen war mit etwa 30 Aktiven im Einsatz. BRK, Johanniter und THW waren ebenfalls vor Ort. (obes/zg)

