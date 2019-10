vor 60 Min.

Unfallfahrer leistet massiven Widerstand gegen die Polizei

Ein 36-Jähriger baut auf der A8 einen Unfall und flüchtet. Als die Polizei ihn schnappt, verletzt er mehrere Beamte.

Am Dienstagabend hat ein Autofahrer auf der Autobahn bei Jettingen-Scheppach einen Unfall verursacht und daraufhin Fahrerflucht begangen. Wie die Polizei am nächsten Tag mitteilte, konnte ein 36-jähriger Tatverdächtiger im Zuge einer Fahndung in Ulm angehalten werden. Bei ihm wurde eine Alkoholisierung von etwa 0,5 Promille festgestellt. Später auf der Dienststelle in Neu-Ulm soll der Verdächtige bei der Entnahme einer Blutprobe massiven Widerstand geleistet und dabei zwei Beamte verletzt haben, die danach nicht mehr weiter dienstfähig waren. Drei weitere Beamte trugen leichtere Verletzungen davon.

Der Mann war mit seinem Wagen gegen 20 Uhr – kurz vor der Anschlussstelle Burgau – auf dem linken der drei Fahrstreifen in Richtung Stuttgart gefahren. Vor ihm befand sich ein 53-Jähriger Autofahrer, der einen auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden Lastwagen überholte. Nach dem Überholmanöver wechselte dieser zurück auf den mittleren Fahrstreifen. Danach kam es zu einem Auffahrunfall zwischen den beiden Fahrzeugen. Nach dem Aufprall steuerte der 36-Jährige Tatverdächtige seinen Wagen wieder nach links, beschleunigte und flüchtete in Richtung Stuttgart.

Mann wird in eine Günzburger Klinik eingeliefert

Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 10000 Euro. Der Beschuldigte wurde gegen seinen Willen unter Polizeibegleitung in eine Günzburger Klinik eingeliefert. Da sich der Mann auch dort nicht beruhigen wollte, mussten zum Schutz des Klinikpersonals erneut mehrere Streifenbesatzungen helfen, um den 36-Jährigen zu fixieren. Während der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beamten beleidigt und bedroht.

Den Mann erwarten Anzeigen unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht, Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte und Beleidigung. Sein Führerschein wurde sichergestellt. (zg)

