vor 34 Min.

Unglückliches Überholmanöver bei Jettingen-Scheppach

Der Fahrer eines Sattelzuges bemerkte bei seinem Überholmanöver nicht, dass er im selben Moment selbst überholt wurde. Das blieb nicht folgenlos.

Der 60 Jahre alte Fahrer eines Sattelzugs war am frühen Freitagnachmittag auf der Umgehungsstraße in Richtung Burtenbach unterwegs. Der Sattelzug wollte ein vor ihm fahrendes, langsameres Microcar überholen. Dabei bemerkte der Fahrer nicht, dass er im selben Moment bereits von einem Auto überholt wurde. Durch das Ausscheren des Sattelzugs nach links wurde der überholende Wagen zwischen Sattelanhänger und linker Leitplanke eingeklemmt. Hierdurch wurde das Auto an beiden Seiten stark beschädigt. Am Sattelanhänger entstand nur geringer Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt laut Polizei um die 10.500 Euro. (zg)

