Unfall: Auto überschlägt sich bei Unterknöringen und landet in der Wiese

Bei Unterknöringen kommt eine Autofahrerin von der Staatsstraße ab. Ihr Auto überschlägt sich, die Frau selbst hat viel Glück.

Auf der Staatsstraße 2510 ist am Montagvormittag ein Verkehrsunfall auf Höhe der Abzweigung nach Unterknöringen passiert.

Eine 44-jährige Autofahrerin war auf der Staatsstraße aus Richtung Günzburg kommend unterwegs. Sie geriet zwischen der Abfahrt nach Großanhausen und dem Abzweig nach Unterknöringen nach rechts von der Fahrbahn leicht ab und prallte dort gegen die Leitplanke.

Auto durchbricht auf der Staatsstraße 2510 die Leitplanke

Im weiteren Verlauf steuerte sie offenbar gegen, fuhr dann über die Gegenfahrbahn kam mit den linken Rädern - kurz vor der Verkehrsinsel - in die dortige Wiese und überfuhr einen Verkehrsleitpfosten. Weiter fuhr sie dann nach der Verkehrsinsel wieder quer über die Staatsstraße, überfuhr dann, nur knapp an einem massiven Laternenmast vorbei, die Verkehrsinsel an der Abzweigung nach Unterknöringen, durchbrach die Leitplanke, überschlug sich die abfallende Böschung hinab und kam in einem Feld auf den Rädern wieder zum Stehen.

Das Auto wurde dabei stark beschädigt. Die Fahrerin hatte noch Glück, sie kam nach ersten Informationen mit leichten Verletzungen davon.

