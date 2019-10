12:36 Uhr

Ursberger Adventszauber 2019: Start, Termine, Öffnungszeiten, Programm

Mit dem Ursberger Adventszauber 2019 gibt es schon Ende November einen Weihnachtsmarkt in Ursberg. Hier die Infos rund um Start, Termine, Öffnungszeiten und Programm.

Das Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg im Kreis Günzburg organisiert auch 2019 wieder den Ursberger Adventszauber 2019. Der Weihnachtsmarkt bietet verschiedene Leckereien und Geschenkideen. Daran beteiligen sich mehrere Einrichtungen und Betriebe des Dominikus-Ringeisen-Werks.

Wann ist der Start? Welche Termine und Öffnungszeiten gibt es? Und wie sieht das Programm beim Ursberger Adventszauber 2019 aus? Hier die Infos.

Ursberger Adventszauber 2019: Start, Termine, Öffnungszeiten

Der Adventszauber in Ursberg läuft zwei Tage: am Samstag, 23. November 2019, und am Sonntag, 24. November 2019. Die Öffnungszeiten sind an beiden Terminen dieselben: Besucher können zwischen 11 und 19 Uhr vorbeikommen.

Weihnachtsmarkt in Ursberg: Programm beim Adventszauber im Kreis Günzburg

Das Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg hat das Programm bekanntgegeben. An beiden Tagen gibt es die Weihnachtsgeschichte für Kinder um 14, 15 und um 16 Uhr im Reitstall St. Leonhard. Das sind die weiteren Programm-Punkte:

Samstag, 23. November 2019

11.00 Uhr: Eröffnung mit dem Kindergarten St. Lucia Ursberg

13.00 Uhr: Auftritt der Zusamtaler Bläser

14.15 Uhr: Führung durch die Klosterbibliothek (Obere Pforte Haus St. Josef )

) 15.00 Uhr Singen ( Malraum der Abteilung Freizeit)

der Abteilung Freizeit) 15.00 Uhr: Auftritt des Chors "Shine On"

16.00 Uhr: Singen ( Malraum der Abteilung Freizeit)

der Abteilung Freizeit) 16.00 Uhr: Auftritt der Musikvereinigung Thannhausen

19.00 Uhr: Gottesdienst (Pfarrkirche St. Johannes Evangelist)

Evangelist) 14.30 Uhr: Auftritt der Ökumenischen Musikgruppe Krumbach Maybe (Kapelle St. Florian )

) 16.30 Uhr: Licht in der Nacht mit Andreas Altstetter und Andreas Eberle (Pfarrkirche St. Johannes Evangelist)

und (Pfarrkirche Evangelist) 17.15 Uhr: Lobpreisgebet mit der Band "Brot und Wein" (Kapelle St. Franziskus )

Sonntag, 24. November 2019:

10.00 Uhr Gottesdienst (Kapelle St. Florian )

) 11.00 Uhr: Auftritt der Mühlbach-Combo Thannhausen

14.00 Uhr: Auftritt der Musikvereinigung Thannhausen

14.15 Uhr: Führung durch die Klosterbibliothek (Obere Pforte Haus St. Josef )

) 14.30 Uhr: Zauberhaftes mit Perry Paul und seinen Puppenfreunden (Ringeisensaal)

und seinen Puppenfreunden (Ringeisensaal) 15.30 Uhr: Theater der Abteilung Freizeit, Bildung und Kultur ( Malraum der Abteilung Freizeit)

der Abteilung Freizeit) 15.30 Uhr: Konzert des Doppelquartetts Achterbahn (Kapelle St. Florian )

) 16.30 Uhr: Theater der Abteilung Freizeit, Bildung und Kultur ( Malraum der Abteilung Freizeit)

der Abteilung Freizeit) 16.00 Uhr: WfbM Bläsergruppe

Bläsergruppe 16.30 Uhr: Musik und Text mit Michael Dolp und Pater Benedikt Grimm OFM (Pfarrkirche)

In der Region gibt es noch viele weitere Weihnachtsmarkt. Falls Sie neben dem Adventszauber Ursberg 2019 noch mehr besuchen möchten, finden Sie hier unsere Weihnachtsmarkt-Übersicht.

