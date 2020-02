20.02.2020

Vereinsheim Oberwaldbach wird saniert

Im Gemeinderat Burtenbach ist die Rede von Kosten bis zu 210000 Euro. Warum das Sitzungsprotokoll nachträglich korrigiert werden muss

Von Wolfgang Kahler

Das in die Jahre gekommene Vereinsheim in Oberwaldbach ist sanierungsbedürftig. Außerdem fehlt ein zweiter Rettungsweg. Gründe genug, um das Gebäude auf Vordermann zu bringen. Für ein neues kleines Gewerbegebiet im Ortsteil Kemnat hat der Marktrat Burtenbach in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht gegeben. Außerdem sorgte das Protokoll der vergangenen Sitzung für Diskussionsbedarf.

Am Oberwaldbacher Gebäude, das unter Denkmalschutz steht, „nagt der Zahn der Zeit“, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. So sind beispielsweise Fenster marode und auch das Dach hat Erneuerungsbedarf. Neben dem Schützenverein mit Schießanlage ist dort der Kindergarten St. Anna und das Feuerwehrhaus in einem Anbau untergebracht. Außerdem nutzen Oberwaldbacher Vereine das Haus für Veranstaltungen mit bis zu 150 Personen, so Burtenbachs Bürgermeister Roland Kempfle.

Bei einem Gespräch mit Vereinsverantwortlichen wurden die notwendigen und gewünschten Arbeiten besprochen. Dazu gehört beispielsweise ein Übergang vom Vereinsheim ins Feuerwehrhaus, um einerseits dem notwendigen Platzbedarf Rechnung zu tragen und zugleich einen zweiten Rettungsweg für den Gaststättenbereich im Obergeschoss herzustellen, was Kempfle als sinnvoll bezeichnete.

Gemeinderat Karl Veit, zugleich Maurermeister, hat einen groben Kostenrahmen erstellt, der Ausgaben zwischen 180000 und 210000 Euro umfasst. Der Aufwand könnte etwas niedriger ausfallen, wenn das Dach nur beschichtet, aber die Deckung nicht ausgewechselt wird. Wegen des Denkmalschutzes sind Zuschüsse vom Freistaat möglich, aber es dürfte nicht allzu viel werden. Zur Sanierung des Burtenbacher Rathauses habe der Denkmalschutz gerade mal 8000 Euro beigesteuert, informierte Bürgermeister Kempfle.

Der Kostenbedarf für die Sanierung sei „großzügig kalkuliert“, damit es später keine Überraschungen gebe. Kempfle schlug die Komplettsanierung vor, um das Gebäude auf neuesten Stand zu bringen. Die Gemeinde muss für die Arbeiten einen Bauantrag einreichen und entsprechende Zuschüsse beantragen, was vom Marktrat einstimmig befürwortet wurde.

Am östlichen Ortsrand von Kemnat entsteht ein neues kleines Gewerbegebiet „Im Tal“ mit einer Größe von circa 6000 Quadratmetern. Diese Fläche lag längere Zeit brach, jetzt aber haben drei Unternehmen Bedarf angemeldet, unter anderem eine Firma aus Günzburg. Deshalb hat der Marktrat jetzt der Erschließungsplanung durch das Ingenieurbüro Degen und Partner einhellig zugestimmt. Die drei Gewerbegrundstücke werden über separate Zufahrten von der Kreisstraße erreicht. Wegen des dort festgestellten hohen Grundwasserspiegels soll möglichst wenig in die Tiefe gebaut werden.

Westlich von Burtenbach plant ein Antragsteller eine Maschinenhalle, eine Heulagerhalle und einen Schafstall. Solche Bauten sind im Außenbereich nur dann zulässig, wenn sie privilegiert sind. Der Marktrat hat dem Baugesuch nur unter Vorbehalt zugestimmt, wenn das Landratsamt diese Privilegierung bestätigt.

Genehmigt wurde die Nutzung eines Feldweges durch eine ortsansässige Firma für Transportzwecke aus eigener Sandgrube. Sollten Schäden entstehen, verpflichtet sich das Unternehmen zur Reparatur auf eigene Kosten. Dem Zuschussantrag der Oldtimerfreunde Kemnat-Mindeltal in Höhe von 465 Euro für die Anschaffung einer Alarmanlage für das „Museum im Dorf“, die 3100 Euro kostet, hat der Marktrat zugestimmt.

Das Protokoll der vergangenen Sitzung hat im Marktrat eine kurze aber intensive Debatte ausgelöst. Sebastian Rommel (Freie Wählervereinigung) wünschte das Entfernen eines Satzes. Die Anmerkung, dass „alle Beteiligten ersucht werden, künftig geschäftsschädigendes Verhalten zu unterlassen“, habe in dem Protokoll nichts verloren. Bürgermeister Kempfle sperrte sich zunächst. Wenn man anfange, über jeden Satz der im Protokoll stehe, zu diskutieren, sei das nicht sinnvoll, betonte er. Sollte dieser Satz raus, müsste der Rat darüber abstimmen.

Diese Aussage sei so vom Rathauschef gemacht worden, warum sollte sie dann nicht im Protokoll stehen, sagte Zweiter Bürgermeister Hugo Ganser. Damit war Rommel nicht einverstanden: „Lassen wir es auf sich beruhen und streichen den Satz.“ Die Ansichten darüber gingen im Rat auseinander.

Dann könnte wieder jemand das Protokoll beanstanden, wenn dem Wunsch entsprochen werde, befürchtete Kempfle. Um das „ganze Theater“ zu beenden, sollen nun alle Befindlichkeiten gestrichen werden, damit habe er, Kempfle kein Problem.

