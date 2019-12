vor 21 Min.

Verkehr: Bald geht es los mit dem Polizeiohr

Ein zähes Verfahren und die schwierige Suche nach einem Bauunternehmen hatten das Projekt verzögert. Doch jetzt liegt endlich ein Angebot vor.

Von Rebekka Jakob

Es sei „die gute Nachricht zum Ende des Jahres“, kündigte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig in der letzten Stadtratssitzung 2019 an: Der langersehnte Baubeginn am Polizeiohr zwischen B16 und alter B10 in Günzburg steht jetzt offenbar endlich bevor. Ende November sei die dritte Submission für das Projekt über die Bühne gegangen – und die war deutlich erfreulicher als die früheren Verfahrenstermine.

Bauprojekt Polizeiohr: Endlich gibt es ein bezahlbares Angebot

„Hatten wir bei der zweiten Runde noch mit Mehrkosten von 700 000 bis 800 000 Euro als vorgesehen zu rechnen, liegt jetzt ein deutlich günstigeres Angebot vor“, so Jauernig. Das ganze Projekt – vorgesehen ist der Umbau der Kreuzung und der Einbau einer intelligenten Ampelschaltung – werde nun etwas mehr als eine Million Euro kosten. 424 000 Euro davon trägt die Stadt Günzburg, der Rest kommt vom Freistaat Bayern.

Die Suche nach einem Bauunternehmen war schwierig

Der Verkehrsknotenpunkt, an den sich eine Spange um das Areal der Günzburger Polizei herum anschließt, ist bereits seit Jahren in der Stadt heiß diskutiert worden. Eine bauliche Lösung hatte sich jedoch immer wieder verzögert. Problematisch war am Ende die Suche nach einem Bauunternehmen, das die Arbeiten ausführen könnte. Jetzt scheint diese Hürde jedoch genommen zu sein.

