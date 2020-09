Vogelschlag - ein unterschätztes Problem

Der Glasscheiben-Tod vieler Vögel ist vermeidbar, wenn ein paar Ratschläge befolgt werden. Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht, wie zahlreiche Beispiele zeigen.

Ein kleines Rechenexempel: Ungefähr 125000 Menschen leben zwischen Gundremmingen und Aletshausen im Landkreis Günzburg. Wird diese Bevölkerungszahl mit 100 multipliziert, kommt eine Größenordnung heraus, die der Zahl an toten Vögeln entspricht, die Jahr für Jahr nach einem Aufprall an einer Glasscheibe in Deutschland verenden. Die wenigsten Hauseigentümer oder Wohnungsmieter, die mit „Vogelschlag“ zu tun haben, betrachten das Problem über die eigene Haustür hinaus. Die wenigen Spatzen oder Meisen, die tot aufgefunden werden, sind die Kollateralschäden einer modernen, luftigen Architektur.

Abends dann regt man sich wegen einer in der Tagesschau gezeigten Öltankerkatastrophe vor irgendeiner Küste dieser Welt auf – spätestens dann, wenn Vögel mit verklebtem Gefieder zu sehen sind, den sicheren Tod vor Augen. Dagegen ist das zigmillionenfache Sterben hierzulande nur wenig präsent oder löst höchstens ein Achselzucken aus. Dabei helfen beispielsweise bewegliche Außenjalousien oder eine geeignete Folie auf dem Fensterglas schon viel.

Ein Märchen hingegen ist, dass Silhouetten von Greifvögeln an den Scheiben eine abschreckende Wirkung entfalten. Das mag als Dekor ganz nett aussehen. Aber es hilft garantiert nicht.

