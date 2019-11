Volkstrauertag: Darum ist das Erinnern so wichtig

Jedes Jahr gedenken die Soldaten- und Kameradschaftsvereine auch im Landkreis Günzburg den Opfern von Gewalt und Kriegen. Warum das auch in der heutigen Zeit noch so wichtig ist.

Das graue Novemberwetter macht es leicht, in die richtige Stimmung zu kommen: Strahlender Sonnenschein wäre einfach nicht passend, während man gemeinsam für Menschen betet, die Opfer von Gewalt und Krieg geworden sind. Doch die Erinnerung am Volkstrauertag aufrecht zu erhalten, fällt zunehmend schwer. Die Wehrpflicht in Deutschland ist seit fast acht Jahren ausgesetzt, die Bundeswehrstandorte im Landkreis sind längst Vergangenheit.

Es gibt kaum noch Menschen, die aktiv in der Bundeswehr sind – und zunehmend weniger Mitglieder in den Soldaten- und Kameradschaftsvereinen. Und was es wirklich bedeutet, in Kriegszeiten zu leben, wissen die meisten Menschen auch nicht mehr. Braucht es diesen Gedenktag also wirklich noch? Ist er wirklich noch notwendig? Es gibt gute Gründe, die dafür sprechen.

Die Menschen brauchen eine Erinnerung

Gerade die Menschen, die nie einen Krieg erlebt, nie für einen potenziellen militärischen Einsatz trainiert und nie erfahren haben, welches Leid durch die Gewalt der Kriege entsteht, brauchen diese Erinnerung daran. An Medienberichte über Gefechte in weit entfernten Gegenden der Welt haben wir uns heute längst so sehr gewöhnt, dass sie nicht mehr als Mahnung zum Frieden vor der eigenen Haustüre ausreichen.

Die Menschen, an die an diesem Wochenende auf den Friedhöfen im Landkreis gedacht wird, sind uns jedoch nahe: Sie haben die Kirchen besucht, in die wir heute gehen, haben in der Gaststätte auf dem Dorfplatz ein Bier getrunken, beim Einkaufen am Marktplatz Nachbarn getroffen, gingen an der Mindel spazieren, sind in der Günz geschwommen oder haben die Felder im Kammeltal bestellt.

Dankbar für jeden Tag ohne Krieg

Wer sich vor Augen hält, dass die Männer, an die mit Fahnen, Salutschüssen und Gebeten erinnert wird, einmal genauso als ABC-Schützen in die Schule am Ort gegangen sind, mit ihrer Braut aus der Kirche zogen oder ihre Kinder in den Armen hielten, wie wir das heute tun, kommt nicht nur diesen Menschen ein Stück näher. Er versteht auch den Schrecken, der mit ihrem Tod verbunden ist. Und er erkennt, wie froh und dankbar wir für jeden Tag ohne Krieg in unserem Land sein dürfen.

Wenn uns diese Erinnerung eines Tages fehlen sollte, wenn die Schrecken des Krieges genauso wie die Namen der Gefallen verblassen, könnte uns dies ein Stück weit abstumpfen lassen. Damit es bei „Nie mehr Krieg“ bleibt, müssen wir uns der Erinnerung daran stellen, was Krieg bedeutet. Um den Frieden zu bewahren.

Lesen Sie dazu auch: Volkstrauertag: Darum erinnern sie weiter

Themen folgen