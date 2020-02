17:45 Uhr

Vom „Dia de los Muertos“ in Bayerns Dschungel

Eine volle Halle und viele Emotionen gab es bei der Sitzung in Kötz im Jubiläumsjahr.

Von Peter Wieser

Das hatte was: Die Kostüme der Prinzenpaare und Kinderprinzenpaare der vergangenen Jahrzehnte zierten die Wände der Günzhalle. Das ließ bei der Prunksitzung des Kötzer-Narren-Clubs am Samstag Emotionen aufkommen. Erst recht, nachdem sich zahlreiche Prinzenpaare von damals auf die Bühne begeben hatten. Präsident Jürgen Laub blieb bei dem Bild, das sich dabei bot, nicht mehr viel zu sagen: „Ich ziehe meinen Hut.“

Der KNC feiert in diesem Jahr sein 44-jähriges Bestehen, entsprechend präsentierte er sich am Samstag. Lange warten brauchte das Publikum auf das erste „dreifache Hio“ nicht. Dafür sorgte schon der Tanz des Kinderprinzenpaars Emilia I. und Julian I., gefolgt vom Auftritt der KNC-Teenagergarde. Besen und Zauberstäbe schwenkend, schwebten die KNC-Teenager bei ihrem Showtanz nach Harry Potter-Art über die Hogwarts-Bühne. „Keine Hexen, alles nette Zauberinnen“, wie Präsident Laub ausdrücklich betonte. Prinzessin Claudia II. und Prinz Ingo I. machten übrigens bei ihrem Prinzentanz nicht nur in ihren Kostümen, sondern auch in Latzhose und grünem Overall eine gute Figur, bevor die KNC-Prinzengarde ihren Marsch präsentierte. Begeisterten Applaus erhielt Tanzmariechen Nina für ihre akrobatischen Darbietungen.

Auch eine Delegation aus der österreichischen Partnergemeinde Obdach war angereist. Der Musikverein zeigte, dass man verschiedene Stücke sogar gleichzeitig spielen kann, und hinterließ einen verzweifelten, rote und gelbe Karten schwenkenden Dirigenten. Schuhplattelnd, in Lederhose und Dirndl über die Bühne hüpfend, präsentierte sich erstmals sogar der Kötzer Gemeinderat, während die „Bubes-heimer Dorfkamerada“ singend über Berge und Täler bis nach Kuba vordrangen.

Gekommen war auch die Offonia samt Prinzenpaar, Prinzengarde und Fanfarenzug und die Showtanzgruppe ließ mit fliegenden Wodka-Gläsern die russische Seele erwachen. Der LCV Waldstetten präsentierte sich mit Garde, Tanzpaar und der „Greatest Show“ in den Manegen der Welt, während das Männerballett lieber mit Surfbrett und „Pufferla“ in die Südsee abtauchte. In einen „Crazy Circus“ entführte die Show der Haldenwanger Gaudi, ebenfalls mit Prinzenpaar – sogar der Elferrat tanzte in Kötz mit: Als Asterix und Obelix und eine ganze Reihe weiterer Bewohner des rebellischen Gallischen Dorfs, „walkte“ dieser „like an Egyptian“ bis ins ferne Ägypten zu Kleopatra. Eine faszinierende Show aus Meerjungfrauen und Wassermännern zeigte die Hollaria aus Augsburg, indem sie das Publikum in eine glitzernde Unterwasserwelt führte.

Noch einen besonderen Gast hatte der KNC: Bauchredner Sebastian und Nilpferddame Amanda zeigten, dass man nicht nur bauchreden, sondern auch bauchsingen kann. Spontan schloss die französisch und evangelisch sprechende Amanda Freundschaft mit Herrn Ferdinand aus Günzburg und ließ sich nicht vom Flirten abhalten. „Dia de los Muertos“ lautete das Motto der KNC-Showtanzgruppe, die schaurig-farbenfroh das Publikum nach Mexiko entführte. Das KNC-Männerballett tat dies mit Mogli, Balu und Co., und zwar in den bayerischen Urwald. Genau das Richtige, bevor die Original Leipheimer Gassaheul’r noch einmal die Halle zum Tosen brachten. Neben Ehrungen des Verbands Bayerisch-Schwäbischer Fastnachtsvereine wurden gleich zwei Ehrennarrenkappen verliehen: Die neuen Ehrennarrenkappenträger sind Martin Eberhard und Obdachs Bürgermeister Peter Bacher.

