Vom Katastrophenschutz ins Bibertaler Rathaus

Plus Roman Gepperth wird Bürgermeister in der Gemeinde Bibertal.

Mit einem fulminanten Ergebnis von 89,0 Prozent der Wählerstimmen ist Roman Gepperth neuer Bürgermeister der Gemeinde Bibertal geworden. „Ich finde das Ergebnis gut und freue mich, dass so viele Bürger mir das Vertrauen aussprechen“, sagte Gepperth. 1805 Wählerinnen und Wähler haben Gepperth, der von CSU und SPD nominiert worden war, gewählt. Die Wahlbeteiligung in Bibertal lag bei 57,4 Prozent.

Neun Wahlbezirke und vier Briefwahlbezirke waren für die Flächengemeinde mit ihren Ortsteilen nötig. Von den 3896 Wahlberechtigten wurden 2027 gültige Stimmen abgegeben. Gepperth bekam 1805 Stimmen, 211 Stimmen waren ungültig.

Gepperth verbrachte den Wahlsonntag, wie die Tage zuvor auch, größtenteils an seinem Arbeitsplatz im Landratsamt wegen des Coronavirus. Vor Ort im Rathaus in Bibertal war Gepperth deshalb am Wahlabend nur ganz kurz.

Public Viewing im Rathaus wegen des Coronavirus abgesagt

„Als Führungsassistenz im Katastrophenschutz habe ich einen Auftrag für die 127000 Bürger im Landkreis und dem will ich selbstverständlich nachkommen. Krank werden wäre jetzt ganz schlecht.“ Ab 1. Mai steht für Gepperth dann Bibertal an erster Stelle. Der Nachfolger von Oliver Preußner (CSU) im Bürgermeisteramt bittet deshalb die Bibertaler um Verständnis.

Wegen des Coronavirus war das Public Viewing im Rathaus abgesagt worden. Keiner wisse, wer Corona habe und wer nicht. Eine fröhliche Wahlparty sei da unmöglich. Stattdessen soll im Sommer gegrillt werden.

Den Wahlabend und den Ausgang der Landratswahl und einiger spannender Bürgermeisterwahlen verfolgte Roman Gepperth via Internet von zu Hause aus.