Vorentscheidung im Titelrennen der Kreisliga West?

An Günzburger Torjubel haben sich die Konkurrenten in der Kreisliga gewöhnt. Nun steht der Spitzenreiter kurz vor dem Titelgewinn.

Die vier Besten der Rangliste sind an diesem Mittwoch gefordert. Für den FC Günzburg ist die Rechnung einfach.

Von Christoph Dizenta

Ehe es in die abschließenden beiden Spielrunden dieser Saison in der Fußball-Kreisliga West geht, wird die Tabelle geradegerückt. Für Mittwochabend (8. Mai) sind drei Nachholspiele angesetzt. Die Ausgangslagen sind aus verschiedenen Gründen interessant.

Landkreis-Duell in Jettingen

Eine Landkreis-Duell ist ein Landkreis-Duell, umso mehr, wenn sich zwei der besseren Mannschaften in der Liga begegnen. Das ist im Vergleich VfR Jettingen – SpVgg Wiesenbach zweifellos der Fall. Für den VfR Jettingen (momentan Tabellenplatz vier) ist die Saison schon seit einigen Wochen gelaufen, weder nach oben noch nach unten kann etwas passieren. Beim Tabellendritten SpVgg Wiesenbach müsste schon ein mittleres Wunder geschehen, wenn es mit dem Relegationsplatz noch was werden soll. Viel spricht also für ein sorgenbefreites, offensives Kräftemessen.

Mindelzell zittert, Ziemetshausen hofft

Schaulaufen ist am südlichen Ende des Landkreises garantiert nicht zu erwarten. Dort empfängt der SV Mindelzell den bärenstarken Tabellenzweiten TSV Ziemetshausen. Nur ein mickriges Pünktchen trennt den SVM vom Relegationsplatz und selbst der direkte Abstieg ist an der Mindel noch möglich. Eigentlich müsste man also punkten. Für Ziemetshausen ist es bereits das vorletzte Spiel der Runde, denn am letzten Spieltag hat das Team in der 15er-Spielgruppe Urlaub. Es muss also ein Dreier her, um die Chance auf Platz eins noch aufrecht zu erhalten. Aus eigener Kraft freilich kann Ziemetshausen nicht mehr Erster werden.

Günzburg hat alles selbst in der Hand

Den FC Günzburg trennt nur noch ein kurzes Wegstück vom Titelgewinn. Den mittlerweile vierten Anlauf unternimmt die Elf um Christoph Bronnhuber heute, die Partie in Lauingen über die Bühne zu bringen. Zwei Siege in den drei verbleibenden Partien reichen auf jeden Fall zum lang ersehnten Bezirksliga-Aufstieg. Endspiel Nummer eins steht für den FC Günzburg heute auf dem Terminplan.

Die Anstoß-Zeiten

Anstoß zu den Partien VfR Jettingen – SpVgg Wiesenbach und SV Mindelzell – TSV Ziemetshausen ist an diesem 8. Mai um 18.30 Uhr. Das Spiel FC Lauingen – FC Günzburg beginnt um 19 Uhr.

