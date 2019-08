16:00 Uhr

Waldbesitzer stehen vor „drastischen Herausforderungen“

Was das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und die Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Günzburg gemeinsam für den Wald erreichen wollen.

Von Till Hofmann

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Krumbach und die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Günzburg-Krumbach wollen künftig noch passgenauer zusammenarbeiten, als sie das ohnehin bereits getan haben. Die Grundlage dafür liefert eine in dieser Woche geschlossene Kooperationsvereinbarung zwischen der Behörde und dem landkreisweit tätigen Verein, der die Interessen der Waldbesitzer vertritt. In der Präambel der achtseitigen Vereinbarung ist vom Klimawandel die Rede. Er und die demografischen Veränderungen in der Waldbesitzerschaft „stellen die Forstwirtschaft, Waldbesitzer und deren Selbsthilfeeinrichtungen vor drastische Herausforderungen“. Nur in einem engen Schulterschluss könnten diese „besonderen Aufgaben der Zukunft“ bewältigt werden.

Der Wald, ein Multitalent

13 Oberziele sind formuliert, darunter die Erhaltung der Multifunktionalität der bayerischen Wälder (etwa als Erholungsraum, Rohstofflieferant und Sauerstoffproduzent), die Umsetzung des Waldumbaus (Verjüngung, klimaresistentere Baumarten, weg von Monokulturen und hin zum Mischwald) zum Wohle der Waldbesitzer und der Gesellschaft sowie die Überwindung von Strukturnachteilen vor allem im Klein- und Kleinstprivatwald.

Partnerschaft ist eine "Weiterentwicklung"

Der durchschnittliche Waldbesitz liegt in Bayern unter zwei Hektar. „Und das ist im Landkreis Günzburg auch nicht viel anders als im Landesdurchschnitt“, sagte AELF-Leiter Axel Heiß in Wettenhausen vor der Unterzeichnung des Papiers. Privatwaldbesitzer seien in der Regel wegen ihrer begrenzten Möglichkeiten in der Bewirtschaftung auf Beratung und Fortbildung angewiesen. Immer mehr Menschen, die zum Beispiel durch Erbschaft zu einem Stück Wald gekommen sind, bringen wenig oder gar keine Erfahrung mit. Und ein Waldbesitzer hat Pflichten zu erfüllen, etwa wenn ein Teil seines Bestandes vom Borkenkäfer geschädigt worden ist. Größerer Schaden auch für Wälder umliegender Besitzer kann nur durch die Einhaltung bestimmter Regeln vermieden werden. Wilhelm Baumeister, Vorsitzender der FBG sieht die Partnerschaft als „Weiterentwicklung“, um mit einer Stimme für den Wald zu sprechen. Mehr als 1300 Waldbesitzer im Kreis sind FBG-Mitglied.

