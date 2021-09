Waldstetten

vor 56 Min.

Kurze Wege für die Wärme in Waldstetten

Plus Das große Projekt Energiewende kann in kleinen Schritten kommen. In Waldstetten soll es bald ein Nahwärmenetz geben.

Von Irmgard Lorenz

Mit Ackerbau und Schweinmast hat der heute 52-jährige Landwirt Rudolf Göppel angefangen, 2005 kam eine Biogasanlage zu seinem Betrieb in Waldstetten hinzu und jetzt versucht Göppel, ein Nahwärmenetz für den Markt Waldstetten aufzubauen. Grundlage dafür ist die Biogasanlage, mit der er "nachfragegerecht Energie erzeugen" will. Das heißt: Im Sommer würde er die Leistung seiner Anlage herunterfahren, im Winter mehr Strom und Wärme erzeugen.

