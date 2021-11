Waldstetten

Schock für Mitarbeiter in Waldstetten: Fendt-Werk schließt

Das Fendt-Werk in Waldstetten schließt in wenigen Monaten.

Plus Die Ladewagenproduktion von Fendt wird von Waldstetten an den Standort Wolfenbüttel verlagert. Bürgermeister Michael Kusch ist total geschockt. Wie geht es jetzt weiter?

Von Michael Lindner

Es ist eine überraschende Nachricht, eine Nachricht, mit der nur die wenigsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerechnet hätten und die auch Bürgermeister Michael Kusch unerwartet trifft. Der Landtechnikhersteller AGCO/Fendt verkündete am Freitag, dass die Produktion und Entwicklung der Fendt Ladewagen innerhalb Deutschlands vom Standort Waldstetten an den Produktionsstandort Wolfenbüttel in Niedersachsen verlagert wird.

