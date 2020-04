14:28 Uhr

Wanzl hilft in der Corona-Krise

Das Leipheimer Unternehmen übergibt eine Materialspende an den Katastrophenschutz des Landkreises.

Jede Hilfe zählt, denn es geht nur gemeinsam: Diesem aktuell stark geforderten Credo folgt das Leipheimer Unternehmen Wanzl und unterstützt kostenfrei die Katastrophenschutzbehörde des Landratsamtes Günzburg mit 1000 Litern Desinfektionsmittel und 5000 Atemschutzmasken der Klasse FFP2. „Solidarität ist in der derzeitigen Krise zwar gefragter denn je, aber dennoch nicht selbstverständlich. Umso bemerkenswerter ist es, wenn Unternehmen wie Wanzl keine Sekunde zögern und aktiv ihren Beitrag leisten. Wir sind sehr froh über diese hilfreiche Spende“, erklärt Landrat Hubert Hafner in der Mitteilung der Firma. Er habe das Unternehmen selbst besucht. Klaus Meier-Kortwig, Vorsitzender der Geschäftsführung, empfing den Landrat am Werk IV am Standort Leipheim. Hier werden, wie in den anderen Werken des Unternehmens, bis nach den Osterfeiertagen umfassende, präventive Maßnahmen zur Optimierung des Infektionsschutzes umgesetzt.

Meier-Kortwig: „Wir befassen uns seit Bekanntwerden der Coronavirus-Krise intensiv mit bestmöglichen Schutzmaßnahmen. Für die weltweit größte Handelsmesse Euroshop in Düsseldorf, auf der wir als Aussteller mit 140 Teilnehmern im Februar vertreten waren, hatten wir vorsorglich Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel in größeren Mengen bestellt und gelagert, die wir jetzt natürlich sehr gerne mit dem Katastrophenschutz des Landkreises teilen. Zusammenhalt ist das Gebot der Stunde.“

Auch ein Mülleimer wurde übergeben

Neben Desinfektionsmitteln und Atemschutzmasken hilft Wanzl der Katastrophenschutzbehörde zudem mit einem einzelnen Mülleimer aus. Hintergrund dieser Unterstützung: Auf dem Gelände des Kreisabfallwirtschaftsbetriebs in Leipheim wird ein Corona-Testzentrum betrieben, allerdings konnte das Landratsamt zunächst keinen Abfallbehälter mit Fußpedal zum kontaktlosen, hygienischen Öffnen des Deckels auftreiben. Erst bei Wanzl fand man ein passendes Produkt. Der Mülleimer ist Bestandteil des neuen Produkt- und Serviceportfolios des Unternehmens zum Schutz für Mitarbeiter und Kunden des Lebensmitteleinzelhandels.

Wanzl ist selbst von der Corona-Krise betroffen: Bis Donnerstag, 9. April, wird die Produktion in allen deutschen Werken unterbrochen. Während dieser Zeit arbeiten alle anderen Funktionen – im Wesentlichen aus dem Homeoffice – in reduzierter Besetzung weiter, sodass die Wanzl-Kunden möglichst wenig von der Pause spüren. Der normale Arbeitsbetrieb beginnt wieder nach dem Osterwochenende am Dienstag, 14. April. (zg)

