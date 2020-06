vor 48 Min.

Warum Kötzer Gemeinderat unzufrieden mit den Lechwerken ist

Plus Beim Glasfaserausbau hakt es offenbar gewaltig. Mit was sich der Bauausschuss nach der Corona-Zwangspause noch alles beschäftigte.

Von Sandra Kraus

Von einem Badeplatz für Pferde am Dorfweiher, über den Umbau einer Lager- und Maschinenhalle zu sechs Ferienwohnungen, bis zu geeigneten Orten für neue Hundetoiletten und effektiven Stellen für die drei neuen Geschwindigkeitsanzeigetafeln reichten die Themen der jüngsten Bauausschusssitzung in Kötz. Während des allgemeinen Lockdowns infolge der Coronavirus-Pandemie durfte der Bauausschuss nicht mehr tagen.

Etliche Bauanträge erhielten deshalb das gemeindliche Einvernehmen kraft der Amtsbefugnis des Bürgermeisters. So blieb dem Bauausschuss nichts anderes übrig als die dringliche Anordnung, die den Bau von sechs Ferienwohnungen und das Einrichten von Wohnmobilstellplätzen in Ebersbach am Schmidfeld befürwortet, zur Kenntnis zu nehmen.

Die Angler haben keine Probleme mit den Pferden

Zu entscheiden gab es, ob der Dorfweiher in Eberbach, dort wo die Pferde immer waten dürfen, im Uferbereich befestigt wird. Quellen vernässen die schmale Stelle, das Rasenmähen über Hufabdrücke fällt schwer. Die Angler, die den Ebersbacher Weiher von der Gemeinde gepachtet haben, sehen keine Probleme, wenn die Reiter kniehoch mit ihren Turnierpferden ins Wasser reiten. Der Antragsteller wird auf eigene Kosten, aber mit Begleitung durch den Bauhof das Ufer befestigen, lautete der einstimmige Beschluss.

Drei Themen hatte Bürgermeisterin Sabine Ertle mitgebracht. Demnach ist der Baubeginn für die Sanierung der Trinkwasserleitung, des Kanals und der Straße in der Waldsiedlung Kleinkötz erst am 31. August.

Voraussichtliche Bauzeit: neun Monate

Bis Ende Mai 2021 wird in der engen Waldsiedlung gebaut. Die Zufahrt für das Technische Hilfswerk gesichert, auch für die Anlieger soll die Zufahrt möglich sein. Deutlich kleinere Projekte sind demgegenüber die neuen Hundetoiletten, die in Großkötz in Richtung Sportplatz und Frühlingsstraße aufgestellt werden sollen, und die neuen Geschwindigkeitsanzeigetafeln.

Um die Kraftfahrer auf ihre Fahrgeschwindigkeit hinzuweisen, werden innerorts in Ebersbach an der Bushaltestelle, in Kleinkötz in der Bahnhofstraße am Feuerwehrhaus und in Großkötz in der Ortsstraße die Anzeigetafeln aufgehängt. Eine Speicherkarte registriert zwar die jeweils gemessene Geschwindigkeit und kann von der Verwaltung ausgewertet werden, eine Strafe muss aber im Zusammenhang mit dem durch die Tafeln sichtbar gemachten Tempo niemand bezahlen.

Keine Erfolgsgeschichte

Keine Erfolgsgeschichte ist der Glasfaserausbau. Kötz ist bei den Pilotkommunen dabei, in denen flächendeckend und kostenlos das Glasfaserkabel verlegt wird. Wir bringen die Region in ein neues Zeitalter, verspricht der Energieversorger Lechwerke (LEW) auf seiner Internetseite. Gemeinderat Norbert Ritter sagt dazu: „Seit einem Jahr wird jetzt gebaut. Von Qualität und Fortschritt fehlt jede Spur. Ich als LEW würde mich schämen. Wie lange wollen wir noch zusehen bei dieser Art von Bauausführung? Die Mängelliste wird ja jeden Tag länger!“

Allein in Großkötz sind momentan zehn verschiedene Baukolonnen unterwegs, allesamt wenig fachkundig, urteilt man am Ratstisch. Wegen der vielen Mängel in der Bauausführung wird die Verwaltung wohl einen externen Gutachter einschalten, sicherte Bürgermeisterin Sabine Ertle zu.

